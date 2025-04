Empieza a preocuparme Gamehag

crismarilen Empiezo a sentir cierta decepción con Gamehag. En el ultimo tiempo todas las ofertas de los muros que hago no me entregan las gemas, no consigo que tomen los tickets con mi problema en la pagina, la verdad estoy empezando a tener pocas ganas de usar la pagina porque no veo que se me recompense por las cosas que hago según me piden. Horas mirando publicidades dentro de los juegos y ofertas y después no se cumple lo que promete. Las encuestas preguntan y preguntan datos personales y despues no estan disponibles, no son para mi perfil. La verdad ya no se que pensar. Saludos

Silvio0509 No se que pensar aun no me han recompensado por ninguna tarea en especifico pero si he obtenido alrededor de 20 gemas en la zona app del movil viendo ads. Lo unico que te puedo recomendar es que hables con soporte o con misty he estado leyendo en otros foros que suelen arreglarlo.

crismarilen Gracias por tu comentario. Entrando por soporte no consigo que me tome los tickets de las consultas, problema similar tengo con Misty, no se cual sera la solucion. Abrazo

Lucasmendl bueno algo que te podria recomendar es que lo que sea que vayas a pedir o reclamar lo hagas en ingles, puesto a que los dueños de gamehag rechazan cualquier cosa que venga en español o ya directamente que no este en ingles



dereck_rodriguez1 mmm lq verdad es muy difícil porque está en inglés y las misiones soniy malas

joaodn no es recomendable haer las ofertas si eres de latinoamerica porque casi siempre no estan disponibles es por eso que cuando pones tus datos (trabajo,cuanto ganas u otras cosas)casi siempre te lo rechazan porque no es lo que buscan y ese no es problema de gamehag ellos se encargan de buscar una oferta pero el que te lo rechaza en la misma encuestadora.

