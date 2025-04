Recominedan juntar gemas parq canjearlas por PaysafeCards o no?

LetraChica

Vas a la sección de premios y escribes "Paysafecard", si te aparece en los premios pero sale algo como "no esta disponible en este momento", quiere decir que podrías canjearlas cuando las recarguen, en algún momento que no se cuando podría ser.

Si no te aparecen, es que no están disponibles.



Yo las he visto en los premios cobrados pero para Venezuela nunca las he visto disponibles, no me aparecen en el buscador y si hago click en los premios cobrados me sale: No está disponible para tu país.



Personalmente no recomiendo comprar cofres porque es como comprar un ticket de lotería, puede salirte algo bueno como puede salirte una runa o una random key. Es mejor reunir y adquirir directametnte algo que realmente quieras.