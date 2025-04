Juegos gratis por la cuarentena

Hoy vengo a hablar de los videojuegos gratuitos en diferentes plataformas por la cuarentena.

Primero voy a hablar de los juegos de Steam, que ya quitaron de gratis:-Tomb Raider: la versión de 2013, juegazo tipo Uncharted.-Lara Croft and the Temple of Osiris: Tomb Raider 2D con multijugador.-Goat of Duty: FPS con personajes de cabras, con acción frenética y muy gracioso.-Deiland: un juego gráfico interesante.-Drawful 2: tipo Pinturillo, pero con muchas más herramientas (también lo pusieron en Epic Games)-Aprovechad que el 27 de este mes regalan (solo ese día) Total War SHOGUN 2.Los juegos que actualmente están gratis, aprovechad estas ofertas:-Polyball: un juego del tipo de Golfing over it, pero en 3D y con modo multijugador.-Will Glow the Wisp: un juego unusual, pero con un toque interesante. Es un juego en 2D, en el que controlas a una pequeña bola conla que esquivas obstáculos.-Lost Daughter: una aventura gráfica, que cuenta la historia de un padre que pierde a su hija (como dice el nombre xd)-Gamecraft: a pesar de poder pensar que se parcece a Minecraft, este juego es un sandbox que puedes jugar solo o con amigos, en el que creas tu propios mundos y minijuegos.Juegos en Epic Games:Hay mucha gente que no usa Epic Games o no sabe que regalan juegos cada semana, pero si notenéis cuenta, creaos una, ya que ahora mismo regalan:-Drawful 2: ya mencionado anteriormente.-Just Cause 4: tanto si habéis jugado antes a los anteriores o no, os recomiendo completamente este juego, que es un mundo abierto con una gran historia principal y con graficazos.-Wheels of Aurelia: es una novela visual y un videojuego de aventuras, que cuenta la historia de una mujer que viaja por toda Italia.Uplay:Para los que no conozcan Uplay es la plataforma de juegos de Ubisoft, si no la tenéis deberíais descargarlo, por los juegos gratis (hace poco pusieron gratis Rayman Legends)Actualmente regalan Assassins Creed Unity: un gran juego de la saga Assassins Creed, que sigue la línea del resto de juegos.Play Station:Con el PSPlus, regalan:-Uncharted Collection: todos los juegos de la saga Uncharted.-Journey: un juego RPG de aventura en 3D.Fuera de la cuarentena, juegazos gratis para Steam creo que debería mencionar:-CS:GO: no hace falta que hable de este, no?-Wakfu: RPG de uno o más jugadores, con un estilo único.-Fistful of Frags: FPS basado en el mundo del Oeste.-No more room in hell: juego tipo Left 4 Dead, pero gratis. Mapas muy originales.-Destiny 2: para quien no lo sepa, hace unos meses pusieron este juego gratis en Steam. Para este necisitais un muy buen ordenador.-Zula: como counter Strike, pero no tiene tantos requisitos.-Line of Sight: como Zula.-Mini World Block Art: juego tipo Minecraft, pero con mapas, mods y esas cosas incluídas.Por aquí lo dejo y acordaos, quedaos en casa :)