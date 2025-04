como conseguir mascotas en adopt me

para conseguir mascotas en adopt me roblox o veiculos pros solo tienen que hacer una serie de cosas que alomejor ala primera no te sale pero puede que ala segunda o tercera te salga

para conseguir por ejemplo un suv solo tienen que buscar mascotas que la gente quiera por ejemplo:un shadow dragón ala gente le gusta el shadow bueno ala malloria entonces si te vas a un server que tenga casi el limite de jugadores puedes ir hay posibilidades de que te encuentres el server indicado pero hay posibilidades de que no por ejemplo yo tenia 1 bat dragon volador y montable y me uni a ese servery me dieron por el bat dragon neon un shadow dragon volador y montable y un perro de santa volador y montable y una king bee voladora y montable osea que este trucootra manera de conseguir esos trades buenos es coleccionando cosas se eventos por ejemploel frost dragon ,el dragon de hielo o frost dragon en unos meses valdra mucho mas que en diciembre pero si apenas salio el frost dragon tambien puedes tener un buen trade es muy bueno ami me a servido y eh conseguido pets muy buenas como el unicornio neon volador y montable o abeja reyna neon voladora y montable gracias a este truco asi que es muy recomendable usarlo porque e tenidos trades tan buenos como una girafa neon voladora y montable por un puinguino neon volador y montable y un loro volador y montable y una abeja reyna voladora y montable tengo que admitir que no siempre sirve ese gran truco pero lo mejor es coleccionar las mascotas o veiculos de un evento dado aque en un tiempo como 6 o 5 meses valdra una gran fortuna!! o unirse a un grupo de discord en los que dan unos muy buenos trades como el grupo de adopt me de trades otro grupo que lo iso xoonek que es principalmente para personas del idioma español (si quieres tener robux gratis asi sea una pequeña cantidad puedes ir a rbxninja.com, cada 5 dias te dan una lijera cantidad de dinero tambien hay una encuesta cada hora de 20 robux 16 o otro numero que la cantidad de robux de la encuesta varia mucho puede ser 10 robux puede ser 20 pero no hay una cifra muy exageradaentre todos los trades puedes lograr conseguir mascotas muy pros como unicornios de neon incluso puedes lograr a llegar una mascota de oro pero lo mas recomendable que hay es que te compres algunas pociones de volar y de montar y las tradees porque la gente muere por ellas (ami me dieron 1 carrosa de rey y un lobo neon por una pocion de montar que la verdad es un trade muy bueno tambien a pasado que la gente da cosas que tienen pocion por algo pero algunas veses no es una vaca montable por pocion de montar ami me an logrado dar bufalos zombies montables por una simple pocion de montar que la verdad es un trade muy bueno porque el bufalo ya no se consigue pero aparte de eso te da la misma pocion de montar que la verdad la gente algunas veses se pone loca por la pocion de montar o de volar asi que si tienes robux lo mas recomendablle esque te compres pociones de montar y de volar y lo aceptes por trades buenos(es mejor intentar ir a server ingleses porque normalmente tienen mas cosas que los servers españoles)