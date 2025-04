Si me voy a dormirme bajarande experiencia confirmen ?

IIICabazorroIII

perdon pero me dio mucha risa esa pregunta



solo se baja de experiencia si comentas contenido inutil, sin sentido o simplemente SPAM osea escribir:



• Hola

•uishiefioedfiojehf]

• ola k ace

•quiero robux

•regalame gemas



• WOW que gran articulo (te apuesto que no vio todo el contenido ni le interesa)

• (o la timpica de todos) Copiar el mensaje de otro usuario y colocarlo como tu mensaje



no hace falta no dormir para que seas nivel alto solo no hacer contenido basura y listo





PD: me imagino a ese chico con 2 dias sin dormir diciendo



"no me quiero dormir, no, no porfavor; MAMAAAA traeme cafeeeee porfavor" y con 2 dias sin dormir para no bajar la poca experiencia, pobresillo