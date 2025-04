Mi experiencia como nuevo usuario aqui - 2020

En este articulo hablare sobre mi experiencia usando esta pagina desde el punto de vista de un nuevo usuario, que es lo que soy, e ire contando que me va pareciendo hasta ahora

Hace unos días buscando formas de como obtener keys para steam, me encontré con esta pagina, al principio dude un poco de la veracidad de la misma debido a que tuve unas muy malas experiencias con otras paginas (cuyos nombres no voy a mencionar, el motivo es obvio, no quiero que estafen a otras personas y creo que gamehag no me lo permite). Entonces como aun desonfiaba de esta pagina me puse a buscar info sobre la misma y lo que me encontre fueron reseñas de hace mas de 5 años, aun con esas decide experimentar por mi mismo si esta pagina era confiable.1.- El tutorial (considero que eso es muy importante para nuevos usuarias como yo que nos adentramos a este tipo de paginas y asi entender de manera fácil como funciona la misma.Vaya grata sorpresa me lleve, empezando por el tutorial cuya forma de explicar las funciones de esta pagina fueron increíblemente fáciles de entender y muy didácticas. Y aunque no lo parezca hay paginas de este estilo que ni se molestan en explicar sus funciones y todo lo tiene que ir adivinando el usuario.2.- Las monedas o Gemas del Alma de gamehagDespués de completar el tutorial pensé: Sera complicado conseguir monedas, o bueno aquí se llaman Gemas del Alma (GA), en GameHag?, y debe ser la misma pregunta que te hiciste si eres un nuevo usuario.Bien la respuesta es simple, si y no, si eres alguien que se toma en serio esto y le dedica su tiempo créeme que en poco tiempo lograras conseguir una gran cantidad de Gemas del Alma, haciendo tareas simples llegaras a tus primeras 200 GA y jugando los juegos de esta pagina obtendrás mucho mas, pero si no te lo tomas enserio y crees que de la nada te llevaras juegos gratis estas equivocado, toda gran recompensa requiere de un gran esfuerzo.3.- Diversas formas de ganar Gemas del alma en gamehag (GA)Ganar recompensas jugando es una de las formas mas divertidas de conseguir GA, yo al ser nuevo decidí empezar por crossout, un juego de los mismos creadores de world of tanks, y la verdad me la he pasado bien jugando aunque no sea el tipo de juego que mas me gusta, pero vamos mientras mas lo juegues mas le tomas cariño y puede que aunque cumpla las misiones para ganar GA seguiré jugando ese juego por pura diversión.Otra duda común es sobre como se evalúa que cumpliste las misiones en los juegos que te pide descargar gamehag, simple, solo debes hacer una captura y mandarsale a Misty (ya sabes, la brujita del tutorial).Otra forma de ganar gemas del alma (GA) es escribiendo artículos, aun no he comprobado que tanto se puede ganar haciendo esto pero vale pena probar.4.- ConclusiónEn fin me he desviado un poco de lo que quería decir, y como conclusión puedo decir que hasta ahora esta pagina no me ha decepcionado realmente me agrada como es y me gusta la forma en que ofrece recompensas, comparado con otras paginas gamehag me parece lo mejorcito que hay, de hecho no mencione a la comunidad que es una de las mas amables que te puedas encontrar, responden a cualquier duda que tengas y eso como usuario nuevo es realmente de mucha ayuda.Bueno sin mas que agregar espero que si eres nuevo en esta pagina mi pequeña experiencia con las misma te haya servido de algo, iré mejorando mi forma de escribir artículos.