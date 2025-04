la sociabilidad de las personas que juegan league of leguends (lol)

es un tema que me gustaria hablar con todos los jugadores de lol

de si eres la persona que molesta a las demas o a lo contrario si te molestan a ti.

LOS COMENTARIOS EN LOL

los comentarios dentro de la partida de lol cuando uno pierde demaciadas veces por ejemplo, algunas personas tienen el instinto de insultar e agredir al jugador q pierde, sin embargo esto esta muy mal en mi oponión.como veran.... hay bastantes nuevos jugadores cada mes o día y tenemos q entender eso. uno no nace pro gamer x decirlo asi, un jugador nuevo al empezar a jugar tiene la necesidad de aprender , no es que a el le guste perder aproposito , sino que el esta aprendiendo a jugar lol, y los demas jugadores al ver que es malo lo empiezan a insular. poniendo comentario como ( report a tal jugador) o (por que no te salis de la partida) , entre otros insultos que hacen sentir mal al jugador nuevo que trata te aprender a jugar .en caso de que seas esas personas que insultan a los demas te digo algo : no insultes a jugadores por que las palabras tienen poder y puedes causar un dolor psicologico a ese jugador q insultas. piensa .... ¿ati te gustaria que te insulten de esa forma como lo haces?creo que tu respuesta seria no ...creoen caso de que esa sea tu respuesta , no insultes a tu compañero.lol fue diseñado para trabajar en equipo , no para creerse el crack. si trabajas en equipo y ayudas a los demas que lo necesitan de seguro que ganaras junto a tu equipo . solo piensalo bien ...PARA LOS JUGADORES QUE SON INSULTADOSen caso de que tu seas el que sale insultado por que eres nuevo o aun te falta aprender, tienes tres opciones para combatir con el que te insulta1- ignorar los comentarios : si te estan insultando el el chat de lol , tu solo ignoralo y consentrate en tu personaje ,2_ si te siguen insultando habla con ellos : otra opción es hablar con los que le estan insultando , no digo de que los insultes vos tambien, sino que le digas que no te gusta lo que te dicen recuerda ( las cosas hablando se solucionan ) ..3_ si aun asi te sigue insultando reportalo: si despues de que le hables te sigue insultando la unica pocion que te queda es reportarlo; eso no te hace una mala persona sino que ayuda a que esos jugadores reflexionen y aprendan la lección.PARA TODOS LOS JUGADORESrecuerden que un equipo es , (que todos se respeten para ganar la partida), espero que mi articulo le halla gustado y que esos jugadores que insultan a los demas , reflexionen y que aprendar a trabajar en equipo por que como digo yoSI TRABAJAS EN EQUIPO Y AYUDAS A LOS DEMAS GANARAS A LOS ENEMIGOS¡¡ (recuerdenlo)