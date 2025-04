Adopt Me vs Meep City

¿Adopt Me o Meepcity? ¿Cual es mejor? ¿Cual es mas conocido? ¿Que paso con Meepcity, el ex Roleplay mas famoso de Roblox? ¿Adopt Me remplazo Meepcity?



(Reescrito porque me faltaron imagenes)

Meepcity





Este juego esta abierto desde 2016 y paso por muchas actualizaciones.

El juego cuenta con 1M de likes. Esto seria un 88% de los votos, lo cual es bastante.



Meepcity es un Roleplay muy bueno y famoso. Cuenta con editor de avatar con ropa 100% gratuita; su propia plata, la cual ganas jugando minijuegos, pescando, comprando o mismo solo estando en el server; mascotas creadas para el juego, los Meeps; tienda de inmuebles para decorar y mejorar tu casa. ¡Hasta tienen su propia Membresia Paga!

Es muy avanzado y tiene un monton de cosas para hacer.



Solia ser uno de los mejores juegos de Roblox, muy asistido y querido por un monton de personas, hasta la llegada de Adopt Me, el cual supero a Meepcity y se volvio "El roleplay" de roblox.





Adopt Me





Si bien el juego esta abierto desde 2017 no fue hasta finales del 2019 que empezo a hacerse viral, superando a Meepcity.

Al igual que Meepcity, este cuenta con 1M de votos, la unica diferencia es que le gusta al 87% de los votantes.



Cuenta con cosas muy parecidas a Meepcity como: Su propia plata; mascotas, solo que estas son animales reales; editor de avatar con cosas gratis y cosas pagar; Game Passes; editor de casa, etc.





Comparacion



Adopt me tiene para crear una familia algo que Meepcity no. Si bien en Meepcity podes jugar a hacer una familia, no existe la opcion de crear una realmente.



En adopt me tenes dos opciones, o ser padre o ser bebe; mientras que en Meepcity no tenes esas opciones, sos quien queres, pero tenes Morphs para cambiar al tamaño de un niño o de un adolescente. Obvio que tambien te podes quedar como estas.



Mientras que en adopt me tenes mascotas reales, Meepcity cuenta con los Meeps, criaturas creadas para el juego y son el sello de este.



Hice una investigacion y descubri 1 buck de adopt me es lo mismo que 2,5 monedas de meepcity. Dado eso, compare precios de muebles y saque la conclusion de que adopt me es mas barato pero meepcity tiene mejores muebles.



Meepcity tiene minijuegos para ganar monedas mas rapido mientras que la manera de ganar monedas mas rapido en adopt me es la recompensa diaria.





Opinion y Conclusion





En mi opinion, prefiero Meepcity. Tiene mucho que ver el hecho de que estoy desde 2016 jugando a ese juego y me va mejor y lo conozco mas, pero es mi mera opinion. Pero hice una encuesta a unos amigos que juegan o jugaron ambos juegos y la conclusion final fue la siguiente:



Adopt me es mas querido, conocido y famoso actualmente. Pero Meepcity es conocido desde antes y era lo que es Adopt Me hoy en dia, el Roleplay mas famoso de Roblox.

Algo malo de Adopt Me es que son "Estafadores" o asi me dijeron mis amigos. El tema es que te hacen gastar robux para casi cualquier cosa. Pero aun asi, recomiendan adopt me antes que meep city.



Conclusion, Meep City, el ex roleplay mas famoso de Roblox ha sido remplazado por Adopt Me.





Gracias por leer!!