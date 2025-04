Hola este artículo se tratara de mi opinión sobre roblox y todo lo que he conocido sobre el como las formas y medios que he conseguido robux

Roblox bueno primero que nada roblox para mi es un juego multijugador el cual cuenta con una gran pero gran variedad de juegos que va de lo mas aburrido a lo más divertido, cuando to entre a jugar roblox fue hace mas de un año ya casi como dos años si recuerdo bien desde mus inicios hasta la actualidad he tenido varios cambios en conocimientos de roblox algunos de ellos son los siguientes:1.como usar roblox studio2.donde conseguir robux gratis bueno mejor como los consiguió yo3.jueguos de roblox4.los mejores juegos desde que entre hasta donde estoyRealmenre lo que les acabo de decir es lo que voy a explicar a continuaciónY voy a iniciar con como conseguir robuxPues yo realmente llevo mas de un año consiguiendo grandes cantidades de robux por medio de una página llamada bloxawards aunque creo que haoorrita le cambiaron el nombre a manjana.Cuando yo inicie con esa página yo pensé que no me funcionaria ya que había intentado en varias páginas pero nunca había podido conseguir robux, pero después de hacer mi primera oferta conseguí 68 robux por contestar esa oferta y fue lo que más me imoreciono habeses contestó en cuestas en las cuales no me funciona y habeses si por ejemplo ayer 13 de abril conseguí 80 robux con dos encuestas esa página te da desde 1 robux hasta 80 y yo llevo recolectando más de 1000 robux con esa página los cuales donó en mi canal de youtube si te interesa puedes buscarme como Diamansito5555Pagina para conseguir robux :https://bloxawards.com/ref/214458Como usar roblox estudiola verdad este parte va ser corta ya que si me pusiera a explicar tardaría un montón ya que son un montón de cosas lo que yo se y luego faltaria mas de lo que Nose haci que en resumen te diré donde puedes encontrar tu solución a cualquier duda que tengas primero cuando tu buscas en youtube un tutorial de roblox studio y no lo encuentras de seguro te rindes y trates de ver por tu cuenta la verdad esque yo hacia eso antes pero esos tutoriales los encuentras si buscas en ingles, yo trato de subir en mi canal tutoriales que estén en ingles los traspaso a español explicando semis yo mismoJuegos de roblox si eres nuevo en roblox y no sabes que jugar yo te puedo recomendar 3 juegos que mi parecer son excelentes.1.jailbreak :cuando yo inicie a jugar este juego nadie lo sacaba de top uno aunque haoorrita ya cayó demasiado2.epic minigame :si lo que buscas es jugar un juego donde hayan va states tipos de juegos este es el indicado3.adoctme :perdónenme si no anote bien el nombre esque no me acuerdo bien de como se escribe, este juego es fantástico ya que puedes ponerte ropa del catálogo y ver como te vez con esa ropaEn este punto habarque el 3 y el 4 espero y les haya gustado, ya que soy nuevo en estoy y les agradecería si acaparan mi articulo ya que realmente necesito las gemas gracias