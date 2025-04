Fortnite actualmente - Opinión

Hola chicos y chicas, últimamente me están rechazando artículos sin razón, pero eso no viene al caso el día de hoy. Hoy hablaremos de Fortnite y como en mi opinión el juego fue decayendo, hasta el día de hoy el juego es popular, pero ya no se siente la misma esencia.

Fortnite y su inicio a la popularidad



El juego se empezo a popularizar a partir de la temporada 3, gracias a Ninja. El juego la rompió en poco tiempo, consiguiendo millones de jugadores en solo un par de meses, pasaron las temporadas.

Fortnite en la temporada 5 empieza a ser todavia mas popular, el juego estaba en su mejor etapa, era fresco ya que tenia mecanicas que otros battle royale no tenian. La temporada 6 fue una temporada de relleno, no aporto mucho al juego pero fue el inicio del fortnite que conoceriamos hoy en dia, ya que esa temporada fue en donde el juego empezo a cambiar sus rumbos, Fortnite era conocido por escuchar mucho a su comunidad, pero desde esa temporada el juego empezo a decaer de a muy poco. Se seguia jugando mucho, si, pero el tema es que el inicio de esas temporadas empezaron a marcar levemente el juego, Fortnite agregó una espada que estaba rota, por culpa de esa se pierde un torneo, ya que el portador de la espada era invencible. La gente se empieza a enojar con Epic Games y el juego empieza a perder a la comunidad antigua.



Nace un nuevo juego llamadp Apex legends, Fortnite temía perder gente, por lo cual saco gratis el pase de batalla de la nueva temporada (Temporada 8) esto atrae mucho publico y las personas que habian dejado el juego (Como yo) vuelven a jugar otra vez. La temporada marchaba bien, todo perfecto y sin problemas hasta que Epic games introduce un arco super OP que el conseguia ese arco (Que por cierto era de valor legendario) se convertía en el jugador con ventaja sobre los otros.

Termina la temporada 8, empieza una nueva, Epic games tenia oportunidad de redimirse y arreglar todo. Pues no amigos, no arreglaron nada, quitaron todos los objetos de movilidad (Te extraño boloncho :'/ ) y agregan una especie de tubos de futurama que te impulsaban con aire, la temporada era futurista y estaba muy buena, era divertido el gameplay y no habia ningun problema. Sale una nueva temporada en donde no cambia demasiado el juego, el mapa no sufrio muchos cambios, todo bien.



Sacan la temporada 1 capitulo 2, Que?!?!?!, este cambio estaba expectacular, para los jugadores viejos, el problema es que ya no se sentía esa esencia, estaba repleto de jugadores llamados TryHards, basicamente jugadores que le dedicaban horas y horas al juego, lo que hacia injugable a fortnite, pusieron bots para balancearlo, que pues estaba bien.



La actualidad...



Fortnite nunca sera lo mismo claro esta, pero esta temporada solo se enfoco en el publico nuevo, dejaron de lado a los jugadores antiguos.

Yo, no juego mas Fortnite porque la premisa me parece muy repetitiva y no me gusta. Les recomiendo un juego? Call of duty Warzone, es gratis y es un battle royale muy bueno, espero que no le pase lo mismo que a Fortnite.