¿Tuvieron problemas en Gamehag?

Konnenn Eh visto muchos comentarios de que tuvieron problemas como intercambios de premios, entregas de GA y premios, alguno de ustedes tuvo ese problema? Me dió curiosidad

externocleido en mi caso pienso que es una app muy confiable y no e tenido problemas

Destruc4939W Si te go un gran problema cada vez que intento entrar a algún concurso me dice que tengo que tener mi cuenta activada y así con otras cosas tú me piedes ayudar??

Luky__ Hola! Esta página es 100% confiable. Respecto a lo de la activación de tu cuenta: debes de verificar tu correo electrónico :)

IIICabazorroIII yo con respecto a premios nunca he tenido problemas pero con respecto a los articulos por lo general si pero eso no es culpa de los moderadores ni administradores casi siempre va de esos que seleccionan todo como spam asi sea sobre el juego que nadie conoce que nadie tenga las ganas de escribir sobre tal juego y lo hago yo y solo por pereza a leer le mandan que es spam o que es plagio por que son esos usuarios nivel 1 que les da extrema pereza de identificar si el contenido escrito es legitimo pero por ahora llevo 22 articulos y siempre que son revisados por personal etico lu suelen aprobar

Nat32 Pues por el momento no he tenido problemas y espero que no me ocasione problemas a futuro por que no soy un usuario muy activo asiq espero que la aplicasion me sea muy util ...

Raphiel Es muy buena esta pagina, abriendo cofres me han dado 3 juegos que aunque no sean conocidos igualmente son gratis, tambien puedes conseguir el juego que estes buscando o tarjetas de regalo de diferentes lugares (Steam, play store y hasta amazon), a mi punto de vista si te esfuerzas esta pagina te lo recompensara.

paspberr No tuve muchos, solo que de vez en cuándo no me da gemas por votar articulos.

Y lo que me molesta un poco y ojala que algun día lo arregluen los mods seria de que tendrian que arreglar la zona app.

NikoLevy14 Ojalá funcione, necesito gemas

fylybebe El mayor problema de gamehag es que las personas novatas son bien noobs y no leen bien el contenido de los articulos y los acusan por plagio o spam eso me paso en un articulo de como ser cool en gta san andreas y una reseña que hice de hl 1

Melonchan Problemas con la página no he tenido y las limitaciones ya las he conocido poco a poco (como evitar gastar gemas en cofres). He obtenido lo que pido y lo recibo en el plazo que ellos establecen (y me han devuelto las gemas que gasté, cuando el premio ya se terminó).



Creo que solamente los usuarios molestos arruinan algunos buenos temas (en su mayoría, pequeños inmaduros que fastidian a los demás... y uno que otro pequeño que finge ser adulto para tratar de "dis que ligarte").



A veces me da pena que muchos usuarios no vean la solución, aunque la tengan debajo de sus narices... y si a eso le sumamos la actitud de los malos perdedores ("burlones spamers" que invaden de noche... pero "víctimas de lágrimas fingidas" el día que los degradan), como que sientes que hay lugares que nunca debes visitar (como Roblox y Fortnite).



Saturno_colmenares Veo que varios no tienen problemas con el sitio, pero a mi no para de darme mala impresión. Hace casi dos semanas que cambie ga por robux y hasta la fecha ya nose a quien mas preguntarle. Ahora dependo de un grupo de roblox parece... en una oferta no me dieron más de 700 gemas, por reclamar lo que estoy diciendo me bloquearon x varias horas, los reclamos no me los responden casi nunca, en otras palabras gamahag es bastante flojita. Si sabia que era tanto lio cambiar los robux directamente los compraba. Una desilución

enigmaster7 LOS COFREES AHH