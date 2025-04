Hytale

es un juego desarrollado por Hypixel que aun no ha salido a la luz, pero el juego dejo con ansias a los fans y estamos esperando mucho de el cuando salga.

En el año 2019 se dio a conocer Hytale, un juego que si bien parece Minecraft a simple vista, te sorprenderá saber que tiene muchas cosas mas que este juego. En si Hytale tiene lo todos queríamos en Minecraft.¿Es una idea innovadora? Si, aunque en aspecto se parezca bastante a Minecraft, es un juego totalmente diferente, ya que Hytale cuenta con diferentes mecánicas para Map making, entre muchas cosas que lo distinguen. Hytale también es mucho mas dinámico en temas de construir, ya que cuenta con mas tipos de bloques, objetos decorativos, etc. En Hytale se tiene planeado añadir muchas mas mecánicas de lo que hay ahora, por lo tanto no se tiene mucha información.Si quieres ver mas sobre Hytale y sus actualizaciones, visita la pagina.En mi opinión este juego promete mucho, pero no se espera a que salga pronto, se estima que el 2021 o 2022 el juego abra la beta, ya que ellos mismos declararon que querían ir tranquilos y no acelerar el trabajo, no se esperaban que el juego tuviera tanta repercusión. Actualmente los fans del juego no están hipeados esperando a que salga, sino que se relajaron un poco en estos últimos meses.No podemos calificar este juego ya que todavía no esta oficial ni es jugable, así que mi opinión va a ser un poco neutra, en general yo creo que este juego la va a romper, porque es un juego del cual podemos esperar muchísimo, ya que lo que promete es muy bueno. Muchos van diciendo que el juego se va a volver famoso y cuando ya hayan ganado suficiente dinero se van a ir y no lo va a actualizar nunca mas. Yo creo que no, ya que están trabajando para que no se tenga que sacar un juego incompleto al mercadoHaber, en temas del valor de Hytale no se sabe, los desarrolladores declararon que no querían que el juego tenga microtransacciones, así que el juego posiblemente este de pago. En temas de gráficos, el juego se esta optimizando para poder correr en cualquier computadora, y posiblemente puedas jugarlo desde móviles en un futuro cercano cuando salga la versión oficial.El trailer ya cuenta con 55 millones de vistas.En fin, este juego sera increíble, y yo creo que me lo compraría, promete demasiado, la ambientación del juego es muy buena, y tiene millones de cosas diferentes a minecraft, para mi vale la pena al 100%. El juego tiene distintas dimensiones que en mi opinión le aportan muchas cosas al modo solitario, porque hay un modo multijugador, pero me parece que lo mas interesante va a ser el modo "Historia", también tendrás misiones que completar, si ya minecraft te daba libertad, ahora este juego de da libertad, misiones y lo que podríamos llamar un modo historia.En el caso de los mapmakers habra una herramienta para grabar, una de modelado 3d, muchos mas bloques, comandos mas simplificados, etc. los mapmakers podrán aprovechar al máximo las posibilidades del juego.