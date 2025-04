juegos recomendados en roblox!

juegos como jailbreak ,meepcity,madcity..etc comenzemos!

:es uno de los juegos mas famosos de roblox trata de un roleplay los eventos son currados una cosa q no me gusta es el "pay to presumir" ya q algunas mascotas pueden llegar a costar 1000 robux yo le doy:otro de los juegos mas famosos y este trata de un juego tambien de roleplay pero en este caso va de policias y ladrones tiene una ciudad muy amplia y tiene gran variedad de vehiculos yo le doy: es un juego muy parecido a jailbreak pero este tiene historia y algo q no tiene jailbreak y es q este tiene superheroes!(aunque si una persona tiene una buena arma tiene probabilidades de ganar) yo le doyes un juego que realmente se parece a las fisicas de la vida real tiene un amplio mapa y puedes ser lo q quieras:policia ,fbi,ciudadano,mafia...etclo malo es lo q questa nada mas y nada menos q! pero se merece lassin animos de ofender me parece un juego de online daters ya q las personas se meten para eso a mi me parece un juego bueno por los eventos yo le doyun juego como liberty county pero no esta el rollo de los policias ,mafia etc el juego cuesta 25 robux y me parece un buen precio para lo q es yo le doyestrellas:es un juego basado en granny pero este se representa con peppa pig hay gran variedad de personajes y trampas,si trampas como las de grannyyo le doyos dejo unos gameplays de los juegos(no son mios los videos)siJUST_AG001DBOY todos los juegos me encantan y son de mis juegos favoritos o s l o recomiendo mucho son muy divertidos y por la dinamica q tienen me encantan por eso os lo recomiendo! echo el 13/04/2020 a las 10:12:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))):3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 dejadme en comentarios si os gustan los juegos o si os gusta solo 1 o 2 o 3 o todos ! os quierooooooooooooo o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o bye