Es un juego no muy popular en este año 2020 pero sí sé que muchas niñas lo juegan ya que el juego fue más creado para niñas. También este juego es online y multijugador ya que no puedes jugar con amigos si no puedes combatir con tus amigos probando quien lleva el mayor record durando en el juego ya que también tiene el Rankin de amigos pero no el Rankin del mundo pero ya que el juego es infinito pero también te agregan más niveles para que así no te aburras de jugarlo y así mostrar que eres el mejor de todos de tus amigos.

ELantipulpos

Que será ya el quinto artículo que yo haré y será del juego titulado EverWinG ya que muchos no lo conocen este juego que es de Facebook. Porque es desde el 29 de noviembre de 2016 que lo lanzaron.



Pero muchos jugadores siguen jugando este juego por la cuarentena ya que es muy divertido jugarlo y no pide muchos requisitos como tener una buena computadora de juegos. Sin nada que decir comenzamos con el artículo.





LANZADO



Este juego titulado EverWinG fue lanzado o creado como ustedes quieran decirlo en el año 2016 del 29 de noviembre. Este juego fue muy inteligente como otros juegos de Facebook este juego al crear este juego muy rápidamente se contactó con Facebook como otros juegos y Facebook lo acepto ya que lo pusieron mucha animación para que jueguen más niños o niñas.

Este juego se puede

jugar en computadora o en Android.



CONTENIDO

Este juego fue agregado a Facebook en el 29 de noviembre de 2016 a los juegos instantáneos este juego sería muy divertido para niñas y niños pues es muy divertido el juego ya que tiene muchos niveles que jugar y otras cosas añadidas en el juego.

El juego tiene monedas que son el oro y gemas que puedes utilizarlas para comprar personajes o mascotas.



El juego también tiene mascotas que solo puedes llevar 2 contigo al jugar y puedes conseguirlo subiendo de nivel o comprando a Las mascotas son casi igual que los dragones o monstruosy que los puedes eclosionar en huevos.

También este juego trae niveles que puedes subir jugando y este juego también trae la comida para que puedas alimentar a tus mascotas para que puedan tener mucho más poder al matar a los enemigos que son monstruos.



También puedes conseguir doble poder o más como 14 si vas subiendo de nivel eso te darán y así podrás matar a tus enemigos mucho más fácil que antes tus mascotas también podrás ponerle esos poderes.

Cuando juegas y vas matando a todos tus enemigos también aparecerá un monstruo mucho más fuerte y más grande que los otros también te atacara peor tu podrás esquivarlo.



QUE ES



También este juego es online y multijugador ya que no puedes jugar con amigos si no puedes combatir con tus amigos probando quien lleva el mayor record durando en el juego ya que también tiene el Rankin de amigos pero no el Rankin del mundo pero ya que el juego es infinito pero también te agregan más niveles para que así no te aburras de jugarlo y así mostrar que eres el mejor de todos de tus amigos.



COMO JUGAR



Primero se comienza con un personaje que es mujer que te lo regalan al comenzar a jugar y pues para jugar solo se jugaría con el clic ya que cuando matas se dispara solo y solo tendrías que dar clic al personaje y moverlo matando ya que siempre cuando juegas caen meteoritos y eso te podría matar y así nunca podrás subir de nivel.



Para ganar las monedas te pueden dar por matar monstruos y más monedas da el monstruo grande que te aparece cuando no mueres muy rápido al comenzar y resistes un poco.



PERSONAJES



Los personajes de este juego solo son chicas que son hadas, ángeles y humanos mitad dragón y los personajes también tienen rareza que son: común o raro y el épico que vendría ser el más fuerte del juego y los podrás conseguir desbloqueando o jugando al juego y también los personajes tienen habilidades que son propios.



DESPEDIDA



Espero que les haya gustado este articulo y no lo rechacen ya que no ice plagio o spam en el artículo revisen bien antes de votar y por los comentarios dejen como podría mejorar mis artículos.











18 ABRIL 2020 11:47 2117



JuniorBGJuniorBGJuniorBG badge

Que es everwing?



18 ABRIL 2020 12:31 2117





thedificultthedificultthedificult badge

ESO, QUE ES EVERWING?



18 ABRIL 2020 12:33 2117





thedificultthedificultthedificult badge

WENO EL ARTICULO NO ESTA DEL TODO BIEN PERO WENO



18 ABRIL 2020 12:33 2117





Josemxl10Josemxl10Josemxl10 badge