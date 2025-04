Bombregrounds Battle Royale (Reseña)

Bombergrounds es un juego multijugador de hasta 25 personas! Desarrollado por Gigantic Duck y Distribuido por Gigantic Duck (En steam) el juego se podria decir que es un Battle Royale con mecanicas de Bomberman y Brawl Stars el juego e sta disponible en sistemas Android, IOS y Steam

Battle Pass: Season 1

New Lootbox: Artist Lootbox

New Map: Candy Land

New Soundtrack: Candy Land theme

A total of 8 new sets of skins will be added this patch, along with emojis, faces and more which will be attainable through various functions of the in-game store, battle pass and lootboxes.

Melee – Raised melee stun/hit range by 0.15.

Melee – Changed hit area from rectangle to cone, only front attack.

Bugfix – Water bomb bug has been fixed.

Bugfix – Timestep issue on bombs has been fixed, which made some bombs explode on another square on the server than the client shows (also known as: “the bomb exploded on the wrong block” or “invislbe explosion” bug).

Various hack-prevention changes. For game integrity reasons we will not disclose exactly what was fixed.

Performance – Better bomb pooling, the game should now be FPS-stuttering less in-game on all devices.

UI – Small changes to existing UI.

Graphics – Added Battle Pass info popup, and info-screen.

Graphics – Added Battle Pass screen.

El juego cuenta con hasta 100 trajes personalizables!Jugabilidad un poco lenta pero divertido para pasar el ratorecientemente tuvo una actualizacion en la que agregaron el famoso Battle PassTambien cuenta con un sistema de cofres para conseguir aspectosEste sistema es muy sencillo solo que el juego no es Pay to Win solo son cosmeticosPuedes ganar trajes mascaras armas y pieles para tu bombael juego a salido hace poco por lo que no tiene mucho contenido pero semanalmente lo actualiza para mejoras de bugsa continuacion le dejo el Updates NotesThe Battle Pass will be sold for 200 gems. The Battle Pass includes 30 levels of progress, and fulfilling these reward tiers gives you exclusive never-to-be-seen-again loot!Se puede jugar hasta un equipo de hasta 3 personas pero tal no es un equipo solo es para jugar contra ellos asi que creo que deberian arreglar eso y poner un modo de equipos como de 2 o 3 personasEl arma principal es Un bate pero puedes personalizarlo como con varasHay 3 animalitos y tu puedes escoger uno de ellos esta el gato el oso y el conejitoY el panda que recien lo han añadido con el battlepassBATTLE PASS:Su costo es de 200 gemas y incluye recompensas de hasta 660 gemas al comprarlo instantaneamente desbloqueas un banner exclusivo y el nuevo personaje el "RED PANDA"Hay muchos trajes muy coloridosGracias por leer mi corta reseña <3