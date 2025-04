Ro_ghoul Juego de Roblox

Ro-Ghoul presenta una amplia variedad de objetos y entornos para descubrir. Los jugadores tienen la opción de jugar como miembros de una de las dos facciones: un ghoul o un miembro de CCG. El objetivo del juego depende de la facción del jugador.

los jugadores pueden vivir en paz o participar en genocidios. Sin embargo, siempre temen ser cazados y asesinados por otros demonios, o humanos que están entrenados para matar demonios. Como miembro de CCG , los jugadores arriesgan sus vidas para proteger a las personas de los monstruos humanos que comen carne humana.

No importa a qué facción pertenezca el jugador, debe ganar fuerza y completar misiones para aumentar su reputación con su facción particular . Se recolecta dinero para cada punto de reputación, que se puede usar para comprar artículos cosméticos (como mascaras ). ¡Los jugadores también pueden elegir pelear entre ellos, salir con amigos, organizar competiciones o luchar contra jefes para ganar aún más experiencia!

Mi primera ves capitulo 1-Era la primera ves que jugaba un juego de Tokyo Ghoul era totalmente nuevo no sabia nada apenas y sabia que tenia que pelear para subir de Nivel empece a pelear con Humanos para subir de Nivel también de mi de cuenta que tenia un estadística llamada : (RC) no sabia que era eso pero me di de cuenta que cada ves que derrotaba a un humano mi experiencia subía y mi RC también cada ves que subía un nivel me daban 3 puntos de fucos estos eran para mejorar mis ataques, Defensa, Velocidad y Físico, todos tenían una función especial todas eran necesaria, note que había otro tipo de NPC en el juego esto eran investigadores o CCGyo pertenecía al Grupo de lo demonios o Ghoul , obviamente que el investigador que tenia al frente era mi enemigo...Saque mi arma silenciosa mente mis colas eran similares a las de. las patas de las arañas tenia 3 colasme fui acercando poco a poco sin que el me viera su atuendo era similar a un policía y tenia una maleta de trabajo en su mano derecha esta era de color Gris y similar al Metal,este noto mi presencia y rápida mente volteo hacia donde yo estaba y saco un arma similar a unas alas de diamante no tan grandeEl me miro fijamente a los ojos y dijo estas palabras:Investigador Rafael Rango 3 , me enfrento contra un ghoul tipo Rinkaku listo para atacar ... yo Realice una ráfaga de ataques con mi tentáculo acertando todos mis severos ataques mi oponente callo al suelo viendo hacia arriba, se paro rápida mente y lanzo una ráfaga de cristales que su arma, yo rápida mente reaccione dando una vuelta a la derecha escondiéndome en un muro que estaba a mi derecha, salí del muro cuando termino el ataque y Salte hacia arriba y use los tres tentáculos de para golpearlo y al igual que el primer ataque, callo al suelo y su barra de vida ya estaba por menos de la mita un 40% para ser exactos el volvió a verme fijamente y dijo: Investigador Rafael Rango 3 necesito apoyo... callo arrodillado al suelo y me dijo: si me ejecutas te metes en un gran problema con mis amigo yo corriendo di un salto balanceándome hacia la izquierda y con mis tres colas haciéndole un gran daño, me medidor de vida bajo al 15%, el me vio fijamente y me dijo : no me acabaras tan fácil... Doy un gran grito diciendo : Armadura , a los pocos segundos su cuerpo se cubrió de una armadura de color blanco esta armadura que lo cubría por completosu vida subió un 30% teniendo ya un 45% el corrió rápida mente hacia donde yo estaba y de una patada me tiro al suelo bajándome un 20% de mi vida cuando quise atacar el estaba al frente mio tomándome por el cuello y elevándome del suelo, con mis dos piernas le di una patada en el pecho el callo sentado y yo sen pensar dos veces le di una patada el la cara rompiendo una pequeña parte de su armadura.. el intento pararse pero antes de que pudiera hacer algo forme con mis tentáculos la forma de una garra lo tome y lo peque contra del suelo varias veces creándole un daño consecutivo de -5% por cada golpe en si lo golpee 3 veces quitando le un 15% de salud en quedando con un 15% de salud empezó a gritar de dolor, lo extraño era que no era por mi ataque, sino que la armadura estaba viva y que se lo estaba comiendo poco a poco el me vio y me dijo... Ganaste una pelea mas no la guerra luego pego otro grito y murió...