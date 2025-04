Infamous Second Son(Un Juego Olvidado)

Hola Este es mi Articulo 4 Y Espero que no me Lo Reporten Ya que no hay Ningun Articulo De este juego.



El Infamous Second Son.Un Juego que Pocos Conocen,Si no Era Conocido el Infamous (El Primero).Imaginate Este Infamous Second Son.El Infamous Second Son Se Creo elAunque este Juego Es Una remasteres en la PS4 Todavia lo Puedes Jugar sin Remastered en La PS3.Aunque su Otra Version Infamous First Light Salio el Mismo año Es Un Poco mas conocido el Infamous Second Son(No lo jugue el First Light).Dejando Toda La historia Del Comienzo Empezare A Hablar del Juego en si,En Este Gran Juego Podremos Elegir entre Ser Lo Malo y Lo Bueno y nos ira Cambiando Esto La Historia del Juego.El Juego Cuenta con Dos Finales el del Camino Bueno y El Del malo,Al Comenzar el Juego Veremos una pequeña Cuidad,Y A Nuestro Persona(Delsin)Haciendo un Dibujo Con Spray en un Cartel de su Hermano(Reggie)Y Lo Tendremos que Pintar de algo Determinado Hasta que llega la Policia Y Betty(Alguien con la que vives En Esa Casa)Dice que no Hagas Mas Graffiti.Hasta que Discutes Con Reggie y Mientras lo Haces Una Camioneta Armada Va Rapido Y se Da Vuelta.Luego De esto Salen dos Presos Corriendo y Reggie los va a Atrapar y le Dice a Delsin que no se hacerque que explotara.Delsin Se hacerca y Se encuentra un Tipo Con una Sombra Siguiendolo Toma de Rehen a Delsin y Reggie le quiere Disparar.Al Tocarlo Obtuvo Su Poder de Fuego.Lo que Sigue es mucha Historia Hasta que Habla Con La lider de los que Estan En Contra de los Bioterroristas(Personas Con Poderes)En Este MomentoQue esto Cambiara La historia de Nuestro Personaje.Luego De un Largo Viaje hasta la cuidad Entraremos al Mundo Libre del Juego,Para Mantener Nuestro Poder De Fuego Debemos Agarrar humos De los Techos.Tambien Tendremos Otros Poderes al ir Avanzando el Juego.Ahora te Hablare Un Poco Sobre el DUP,El DUP son Soldados que al Vernos nos Atacaran si Usamos Nuestro Poderes ya que Estan en contra de los Bioterroristas(Como Nosotros).Estos Cambiaran Depende Lo Que Elijamos Ejemplo Karma Bueno Habilidad de Al Pasar Por los Ventiladores Curarte,Karma Malo Habilidad Fuerza Sentimental.Tendremos Un pequeño Mundo Libre Ya que Podremos Atacar Musicos Callejeros,Pelearnos Con El DUP y Mas Pero Una de las Cosas Mas Importantes es Liberar Las Cuidades del DUP.Como?haciendo Graffiti,Rompiendo Camiones de ellos,Atacando Bases y mas Pero cuando lleguemos a un 15%De la Cuidad Liberada podremos Hacer Una llamada Para Tener Un Enfrentamiento con el DUP y Liberar la cuidad de una Vez Por Todas.OOF Creo que Ya eh Escrito Mucho Por Hoy,Dime Si es Necesario una (Segunda parte)Asi la hare ya que No quise Contar Tanto la historia Asi si lo Juegan No les Spoileo :).Se Despide GatiRosaORIGINAL