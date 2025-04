Dudas y problemas

_pixita_ Hola.

Como bién dice el título tengo dudas y ciertos problemas, llevo poco por aquí y a ver si alguien con más tiempo me puede aclarar un poco las cosas.

Mis dudas vienen a que yo ento en el muro de Ofertas por el PC y no me salen las mismas ofertas que si entro por el movil.

En el PC por ejemplo está el Muro del Universo (con opciones para PC, Android y IOS) y en el movil no aparece este muro.

Pero es que aunque entre en un muro que está en ambos lados, las ofertas varian.

¿A que se debe esto?.

Otra duda es, yo comencé hace una semana o así a jugar a Guns of Glory en el movil, ofrecian 3000 y pico gemas por construir a nivel 17 el castillo.

Ahora la oferta a cambiado y dan 1000 y pico gemas y tienes que llegar a nivel 18 de castillo.

¿Que va a pasar aquí?, yo espero que me den las 3000, pues es la oferta que seleccioé en su momento, pero claro, ahora no existe.... como pasen a darme 1000 y tenga que hacer más, no me gusta nada esto, me parecería muy feo.

Y el problema viene con dos minijuegos que tenía que descargarlos y abrirlos, solo con eso me daban unas 40 gemas cada uno.

(Ojo, en el ordenador no me salían las ofertas, pero en el movil si).

Bien, pues no he recibido premio alguno ¿porque?.

Con este último problema intentado contactar con los administradores pero no se como, solo he podido hablar con el bot Misty, y siempre acaba diciéndome de una manera u otra que es problema mio... que si he hecho algo mal, o que si algunas ofertas no dan gemas que me fije bien (¬¬), o que si el Adblock puede dar problemas (yo he recibido gemas con el Adblock puesto, y aún desactivándolo no va, además que tiene que ver el Adblock si estoy en el movil y no lo tengo).

En fin, nose, todo muy raro, a ver si alguien puede aclararme esto que expongo, sobretodo lo de no recibir los premios, y lo de los premios que cambian de un día para a otro a menos de la mitad.

Saludos y gracias de antemano.

Melonchan Con todo el texto casi junto, es algo complicado responder, voy a numerar mis respuestas.



1- Eso es completamente normal (hay ofertas que aparecen dependiendo el dispositivo y hay giveaways que solamente se resuelven en android).



2- Con los juegos hay tres posibles soluciones:

>Acabar la misión a tiempo y reclamar las gemas (si te piden captura, la mandas).

>Acabar la misión y reclamar una cantidad menor de gemas.

>Acabar la misión, pero darte cuenta de que la recompensa desapareció.



En tu lugar reclamarías esas pocas gemas, antes de que te quedes sin nada. A veces vuelven a poner la oferta, a veces nunca regresan. Si en su momento tomaste una captura de pantalla con la oferta más alta, la puedes adjuntar (pero no esperes mucho).



3- Lo puedes intentar con Misty otra vez, pero escribiendo en inglés (que se noten los detalles que te pidieron, tu nick igual o similar al de Gamehag, etc). De lo que he comprendido con los juegos de misiones rechazadas, es que a veces hay que insistir.



_pixita_ Hola Melonchan, gracias por tu respuesta, y siento lo de los puntos y aparte, los había, pero el mensaje me a aparecido peor de lo que está (todo seguido) y aún que he podido dejarlo como está, no se porque es, a ver si este sale como debe.



Lo del punto 1 queda aclarado, pero se me hace raro que me aparezcan ofertas para Androir en el PC y al ir a tomarlas en el Movil no esté (siendo este Android), a lo mejor es el modelo. Es raro, pero vale.



Lo del punto 2, sin comentarios... ahí está la trampa pues, generan gran demanda de esa oferta que saben que van a tardar mínimo una semana por ejemplo (a menos que pagues, pero me cuesta imaginar eso, no estamos aquí para pagar precisamente, todo lo contratio ), y después de esa semana que han atraido la gente con ese "gran premio", lo ponen más bajo.



Me parece infame esa manipulación, o lo das o no lo das, punto, pues seguramente hubiera tomado la oferta aunque me ofrecieran 1000 y pico gemas, pero eso de jugar con el premio para generar reclamo me parece mal, obviamente me siento engañado y ahora no se si fiarme de las ofertas de 2000 o más gemas.

Y si las quitan a veces como tu dices sin darte el premio ni nada después de estar ahí días o semanas... apaga y vámonos, mejor me callo lo que pienso.



Lo del punto 3 con Misty, probé tres veces a intentar solucionar el problema, pero son respuestas automáticas, y siempre acaba como digo dejando entrever que soy yo "el malo" y no me deja escribir ni hacer nada... tan solo reiniciar la consulta/ticket.

No se si hay alguna zona o manera donde poder escribir directamente, en tal caso se agradecería la información.



En fin, un poco decepcionado la verdad, pero veo que tienes bastante nivel tu, ¿podrias darme algún consejo?.







_pixita_

Aprovecho para reincidir en mis problemas, ya van tres con este, era una oferta de rellenar con tus datos y aceptar o no ofertas que te planteaban para entrar en un sorteo y ganar así 70 gemas.



Aquí las pruebas:



· La oferta:

https://fotos.subefotos.com/542cdf056ccd70db8a90701381478402o.png



· La oferta completada en el movil mediante un link que me da en el PC (así lo hice con el Lords Movile y funcionó si problemas):

https://fotos.subefotos.com/49f03da7e4a64e4ea90c9468cdf6c405o.png



· Mi recuento de gemas:

https://fotos.subefotos.com/980939535cae48da02ec0dc1706e578fo.png



· Y he vuelto a pedir ayuda a el bot Misty, esta es la respuesta, y si no es esta es una del mismo estilo:

https://fotos.subefotos.com/9d642d6e96f5800e1163bbe981e65524o.png



150 gemas que no me han llegado ya, comienzo a creer que esto es un tongo, no soy yo el idiota como me hace creer ese bot, se descargar una App y abrirla, y se escribir mi nombre.



Venga ya eh, ¿no hay alguien que dirija la web por aquí que me diga que pasa?.





Melonchan Solamente tengo alto nivel por paciencia, pero hay usuarios que tienen más experiencia. Siempre tengo en mente que esto es una web de premios y concursos, por lo que quien llega primero y hace bien las pruebas, toma las gemas equivalentes a su propio trabajo.





Te recomiendo subir tu experiencia... ya que los premios se pueden reclamar teniendo el nivel 3 en adelante (generas exp, por 5 comentarios cada 24 horas, si haces más no te sube).



Alguna vez tuvimos un buen soporte en español (muy cordiales y eficientes en sus respuestas), pero de pronto nos lo quitaron y quedó una Misty a medias, que nos puede dejr respuestas predeterminadas.



Las encuestas dependen mucho de la región y la suerte (hay gente que no ha podido realizar ninguna y las considera pérdida de tiempo), pero puedes ver consejos en este tema:



https://gamehag.com/es/foro/t/140896-consejos-para-completar-encuestas



También puedes ganar más gemas realizando artículos escritos de videojuegos (reseñas propias y no copias), hay otro tema con consejos aquí



https://gamehag.com/es/articulos/como-hacer-un-artculo-para-la-comunidad1



Calificar los artículos también da unas gemas, pero se tardan en verificar.



Por lo demás, pórtate bien ya que si no lo haces, te bajarán experiencia (no insultes, no repitas mensajes para farmear exp, ni otras malas costumbres).