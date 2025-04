Tarea rechazada

LetraChica

Hola! Finalmente alcancé el nivel 80 de SoulCalibur y subí la captura, pero me llegó un correo diciendo que había sido rechazada la tarea, pero no da detalles. Entro en mi cuenta y al revisar el el tablero tengo un mensaje que dice algo como: "parece que no has registrado una cuenta nueva para el juego". Intenté buscar ayuda con lo del ticket pero "las respuesta" no me ayudan ya que: 1. Your account wasn't registered through the Gamehag link La cuenta en el portal de juego es nueva, no conocía ese portal y entré a través del link que proporciona la página. Por ende nunca me había registrado y tengo el correo de activación de cuenta. 2. Nick in the game and our platform do not match. El nick en ambas cuentas es el mismo, la única diferencia es que en uno está en mayúsculas/minúsculas y el otro portal no me permitió crearlo de la misma manera y todo quedó en minúsculas. 3. You have played this game before, which is unfair to other participants on our platform. Como indiqué previamente, nunca me había registrado en ese portal (http://sc.gamesprite.me/) y tengo el correo de confirmación de cuenta reciente. ¿Hay alguna manera de ponernos en contacto con soporte técnico para poder enviar capturas para comprobar lo que estoy diciendo? Muchas gracias anticipadas.