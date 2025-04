mini infarto!!! perdida de un 15% de exp

sombradelnilo

Hoy mientras navegaba en la pagina buscando contenido, ofertas, revisando los foros, etc. de pronto me paso algo rarisimo!! había perdido un 15% de experiencia, lo que me bajo de lv 4 a lv 3, no es raro perder exp, dado que a veces borran post en los que habías comentado, por lo general mis comentarios son extensos así que no me ha pasado mucho que me los borren por spam, kiza una o 2 veces como mucho, asi que no me explicaba como podría haber perdido tanta exp y pensé que era un mini baneo por algo que hubiese hecho mal sin saberlo, asi que sobre la marcha tape a misty a tickets, el único problema es que no me habría ningún ticket, por que cada vez que le ponía algo sobre la experiencia, me daba las típicas respuestas pre diseñadas y me cerraba los tickets.......ya cuando comenzaba a echar humo, me di cuenta que mi nivel y experiencia habían vuelto a la normalidad, solo fue un bug o error de la pagina, no se, pero a mi edad, estas cosas casi me causan un infarto!!!