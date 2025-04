Top 5 juegos olvidados en roblox

Como la mayoría de jugadores sabemos, en roblox hay una gran variedad de juegos, lo que hace que haya mucha competencia entre juegos y pues como puede que hoy un juego este en el top #1, si no se le pone cuidado, no lo actualizas y no metes cosas innovadoras los jugadores se terminaran aburriendo y yendo a otros juegos, y bueno comencemos con el top

Top #5 Natural Disaster Survival este juego fue creado el 28 de marzo del 2008, y aunque el juego se mantiene en el top por su realismo y diversos mapas y desastres, siempre esta en el fondo del top, el creador y estoy seguro de que todos los que han jugado roblox lo conocen y lo han jugado mínimo una vez, el juego estuvo en su época dorada cuando lograba alcanzar los 10.000 jugadores, pero ahora alcanza solo los 3.000, las razones por las que ha bajado tanto sus jugadores es por todo este tiempo que lleva el juego, en mi opinión jugar mucho un juego te aburre y yo creo que es por eso que ya no esta en lo máximo del top.Top #4 Clone Tycoon 2, este juego fue creado el 12 de mayo de 2016 y como todos sabemos los tycoons tuvieron su época dorada cuando en roblox se popularizó, es cierto, al igual que Natural Disasters, tiene muchos jugadores, pero llego al punto en el que lo tienes que buscar para encontrarlo y esto se debe a la falta de actualizaciones, la ultima actualización fue hace relativamente poco pero no tiene muchas actualizaciones y también se convierte una odisea jugar con colegas porque tiene un máximo de 5 jugadores y es por eso que ya no tiene la fama que tuvo antesTop #3 Assassin! este juego fue creado el 5 de marzo del 2016 y cuando se creo era muy conocido y llegaba de vez en cuando llegaba al top pero con los meses las personas dejaron de jugar, y no sé cuales son las razones pero en mi opinión es un muy buen juego y deberían jugarlo en la actualidad solo una pequeña parte de jugadores conoce el juego y se mantiene con 1.000 usuarios conectados.Top #2 Flood escape este juego fue creado el 15 de agosto de 2010 y cuando lo crearon fue un total éxito pero con el paso de los años dejaron de hacer actualizaciones y eso empezó a llevar al juego poco a poco al olvido, y aunque intentasen revivirlo en varias ocasiones como lanzando la segunda entrega no funciono porque esta era muy poco innovadora, era casi igual que al primero, y en la actualidad se mantiene con 1.000 usuarios pero ya no es lo que era antes, siendo que la ultima actualización fue el 31 de de mayo de este año 2019.Antes de pasar al Top #1 les quisiera informar, que esto no es una critica, sino un texto el cual busca informar acerca de los juegos olvidados de Roblox, los links de las imágenes, los juegos y en que videos en que me inspire están al final.Top #1 Sin ninguna duda este es el caso más grande de un juego que paso del ÉXITO al TOTAL FRACASO Heroes Of Robloxia fue creado el 19 de mayo del 2017 y empezó siendo un juego con bastantes usuarios y estaba muchas veces en los eventos de roblox, y no se porque pero de la noche a la mañana empezó a bajar un montón de usuarios llegando a tan solo los 200 usuarios que lo juegan siendo un fracaso total y la mayoría de los jugadores ni lo conoce, sin duda el mayor ejemplo del juego que pasó del ÉXITO al FRACASOMuchas gracias por llegar hasta aquí te recuerdo que puedes dejar tus comentarios y apoyarme dándome tu opiniónLINKS:Top #5(Natural Disaster Survival): https://www.roblox.com/games/189707/Natural-Disaster-Survival y la imagen tomada: https://www.google.com/search?q=natural+disaster+roblox&rlz=1C1CHBF_esCO832CO832&sxsrf=ACYBGNTIFLtwmF-RLz-BdPzETnODPqteSg:1570558484646&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiO5M2koo3lAhVmuVkKHUaOBaQQ_AUIEigB&biw=2133&bih=1076#imgrc=K6RhofahPySCgM:



