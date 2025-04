Una pequeña reseña no importante

Sinceramente el logo queda muy bien, les vengo a hablar sobre mi impresión acerca de el

Sinceramente me pareció muy agradable el logo que me han otorgado para colocar en mi perfil de steam, ya que básicamente es el logotipo que representa a la pagina web por ende, estaría haciendo spam de una forma indirecta, no es muy importante lo que estaré mencionando, mas bien solo quiero agradecer a la comunidad gamehag por aceptarme y explicarme breve mente las funciones, pros y contra de ella...Y otra cosa pues básicamente yo estaría dispuesto obviamente en hacerle publicidad de esta pagina a cambio de un juego que seria el counter strike 1.6 para steam, ya que es un juego que quiero obtener y no tendría ningún problema si me dieran esa oportunidad, y una pequeña pero no tan significante critica constructiva: Me pareció muy interesante la introducción(Tutorial) pero por otro lado, no capte en si el mensaje que dicha introducción intento dar, a lo que en si me refiero! es que debieron al menos enseñar a como comprar, cambiar o intercambiar(si se puede claro) un juego...

Una de las preguntas que me hice apenas entrar en su pagina web que por ende me recomendaron, fue el como yo podía ganar gemas, gemas que usaría para intercambiar por juegos y demás, pero con el ecuatorial pude resolver la mitad de mis preguntas y gracias por eso, pero lo que no me queda en claro es como podría pasarme un juego de su pagina a mi cuenta personal de steam, el procedimiento es a lo que me refiero, si mas adelante obviamente en un futuro podrían implementar ese pequeño tutorial creo que ayudaría no solamente a mi, sino a los nuevos usuarios que apenas abren los ojos en sentido de usar una plataforma que no habían usado antes que por ende fueron recomendados por un pariente, familiar o amigo.

ya por los momentos no tendría mucho de que hablar, o recomendar ya que básicamente estoy escribiendo un poco de lo que me pareció interesante de este lugar, quisiera aportar que pusiera un contador de palabras ya escritas para saber en que momento parar o cuanto ya llevamos de escritura, o si ya esta implementado que por favor me lo explique mi amiga misty, y otra cosa! misty es un bot muy agradable pero tiene una voz tutorial no tan convencional, deberían solucionar eso ya que aterra un poco en vez de ayudar jeje, creo que usaron el mismo parlante que el de traductor google o solo son cosas mías, igual quizás volveré a realizar algún otro articulo con detalles de algo importante, pero por los momentos no se de que hablar con sentido a juegos, pero se que volveré ya que soy amante de los videojuegos.