Problemas con la web

sombradelnilo Hola, recientemente he estado teniendo problemas para acceder desde el pc, se queda iniciando sesion y no inicia nunca, esto empeso a pasar desde que descsrgue la app y loguie ahi. No se si tiene algo que ver. Pero ahora no me carga en el pc, de hecho edtos dias me ha aparecido varias veces que la pagina esta caida.....

andy_subero Al parecer estan cambiando algunas cosas en gamehag para mejorar la pagina, asi que habran algunos errores frecuente, lo recomendado es que inicies mas tarde porque esa puede ser la razon de que no inicia tu cuenta. Solo inicia mas tarde y seguro que estara resuelto. :)

sombradelnilo Pero jode mucho no poder iniciar sesion en la pagina, ayer me pado igual y tuve que esperar hasta la noche, yo almenos tengo ciertos horarios en los que puedo estar mas activo en la pagina, ademas en

sombradelnilo La app, me limita la cantidad de caracteres para un comenrario, lo cual hace que tenga que comentar dos veces y esto pudiese parecer spam para algunos moderadores..... Cuando en realidad es un error.

andy_subero, esta en lo cierto, lo más seguro es que estos problemas se deban a la renovación de la pagina, ya que aunque no he descargado la App me ha pasado lo mismo.



Por otra parte es el sitio web el que no responde las solicitudes de datos, lo más seguro es que destinen ciertos horarios del día para seguir realizando modificaciones a la pagina ;D



Melonchan Los errores le ocurren a toda la comunidad, no solamente a tí. También me falla el envío de mensajes y la zona app, por lo que es mejor entrar cuando las aguas se tranquilicen.



Aprovecha este lapso para tomar un descanso, aprecia los juegos que tienes y date una vuelta a la vida normal (yo voy a salir al cine con unas amigas).



kaito078 XD pense que mi internet estaba mal , uf qué alivio pense que no volvería ingresar , muchas gracias por la información

unsoldado A todos le paso, tranqui, es la pag, ya esta todo normal.

LM21 Otra vez me ha vuelto a pasar estoy en la app porque de aqui no me deslogueo , pero no puedo ingresar en la PC :( tendre que soportar esta renovacion ademas la pagina se cae a cada rato.

SpartanCanseco A mi me va todo bien en la pagina

sombradelnilo en la tarde-noche anda todo bien, pero en la mañana no hay caso!

Mefondo A mi me sale try again later todo el tiempo

sombradelnilo si, hoy me fije, que si dejas recordados tus datos en el navegador y la sesion iniciada, no te da ese problema. pero si intento iniciar otra sesion desde la pestaña incognito por ejemplo no me deja. asi que lo mejor es dejar la cuenta recordada.

theawakening A veces el sitio no responde porque hacen actualizaciones/mantenimiento. En caso de que pase no queda nada mas que volver a intentarlo mas tarder o seguir recargando la pagina con F5.



Mefondo ¿Y como lográis conectaros? Llevo toda la semana sin poder entrar a la web..

LM21 Me pasa lo mismo que @Mefondo pero desde hace unos 3 Días, no puedo iniciar sesion me dice Try Again Later :( y ademas primera vez que la Zona App no me deja ver videos.

harold0521 La única forma que puedo entrar a la página es desde Steam... Ojala lo arreglen pronto.

Mefondo Muchas gracias harold0521, con la cuenta de steam entro perfectamente.

A ver si no se demoran mucho y esta todo bien pronto.

Jirzine Muy raro por lo menos yo puedo navegar en la pagina de forma normal, no me ha dado ningun problema por el momento.....

sombradelnilo a de ser por tus horarios de conexion, yo almenos en la mañana me hes imposible xd

jackjime Intenta hablar con los creadores o con el servicio de soporte de la pagina

