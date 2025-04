Nuevo Giveway

Gracias por el codigo, jajajajaj pero me tocó lo que imaginaba: una Random CD Key

Ya lo abri apenas salio jaja, y x2 me toco el ramdon de steam que sad.

Ikkimura

Yo ya quemé toda mi suerte el día que me tocó el Farcry 4, ahora me ha tocado una simple runa Fehu... algo es algo.



En fin, me voy un rato a matar demonios al Diablo III, que tengo el resto de la tarde libre y estoy subiendo a un personaje de temporada nuevo.

:)