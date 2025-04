Artículos y todo lo necesario para hacerlo bien. (Info Técnica)

NahaweUY Bueno, llevo unos 6 o 7 artículos escritos y ya más o menos le agarro la mano... pero tengo serias dudas en algunos aspectos que detallare: - ¿Cómo sé que ancho usar para que las fotos cubran todo el ancho disponible? - ¿Es verdad que solo en formato PNG se suben las portadas? - ¿CÓMO hago para que se cargue bien el vídeo de Youtube?!!! - ¿En qué se basan los Moderadores para declinar un articulo? Por ahora me urgen estas dudas y me gustaría que si alguien tiene más aproveche para intentar aclararlas

Pollelin Holo, bajo mi experiencia te recomiendo que separes en parrafos para no cansar al lector y se vas estetico, entre parrafos ve poniendo las imágenes correspondiente a lo que dices en el articulo sobre el juego. Con respecto al video, a mi me salio por defecto el tamaño de 640 de ancho y 380 de largo y lo uso así. Las imágenes pueden ser jpge también, buenos yo las subo así. Espero haberte ayudado, si tienes más dudas puedes hablar con Ikkimura que es el moderador, el me ha resolvido muchas dudas sobre la página y existenciales también xdd

NahaweUY Muchas gracias Pollerin, he ledio muchos de tus artículos y estan muy buenos, seguiré tus consejos, no sé porqué a mi los videos no se me suben, hago exactamente lo que tú

terwilf_ahn El ancho máximo antes de que la pagina se coma las imágenes es de 348px.



Sobre los motivos de rechazo de un artículo, aunque los moderadores traten de ser justos, este factor siempre es subjetivo, a fin de cuenta son personas.



Mi recomendación es que te centres en crear contenido como el que te gustaría consumir, identifica lo que te gusta y trata de adaptarlo a tu estilo.



Fluido, accesible, directo y llamativo son las normas principales del diseño grafico y este concepto se pueden aplicar a todo lo demás :wink:



NahaweUY Genial terwilf_ahn! Gracias, me servirá ese pequeño dato de los pixeles, por lo demas opino igual que tú, pero sobre todo probar!

relik007 Consulta , como saber cuando rechazan mi articulo? Ayer escribi uno y bueno no se si debera esperar un dia mas u hoy en la actualizacion me lo comentara Misty atravez de un mensaje .





NahaweUY Cuando vas a la pestaña de Articulos y pones Mis articulos, verás el tuyo en esa sección, si tiene un relojito naranja, esta siendo verificado, si tiene una x roja, fue rechazado, y si no tiene nada, esta siendo evaluado por los Superiores (El jefe), al rechazarlo o aceptarlo te llegará una notificación

LM21 @relik007 Si el articulo tiene mas de 12 Horas con el relojito naranja, significa que va a ser rechazado por la propia pagina, si no te aparece nada es porque falta que lo apruebe el moderador. ;)

relik007 No tiene nada , asi que supongo que faltara que lo revise el moderador.

Gracias por la ayuda.

andy_subero A veces suele pasar que la imagen de portada del artículo no se sube, no se sabe cuál es la razón pero puede pasar y para evitarlo solo debes subir la imagen de portada 2 veces, con solo hacer eso se soluciona y siempre saldrá la imagen de portada. :)



Por otro lado mi recomendación como usuario que se dedica hacer artículos es que cuando hagas un artículo le dediques y te esfuerces, si, a veces cometerás errores como todos, a mí me ha pasado muchas veces y lo digo honestamente, nadie es perfecto, sin embargo aquí se valora mucho el esfuerzo del redactor y se le agradece por traer su contenido a la comunidad, o así pienso yo. Ahhh y amigo algo más, a veces suele los usuarios cometer errores tantos en la estructura del articulo o en el tema hablado, si gustas te lees mi artículo explicas muchísimas cosas, creo que es la guía más completa de "Como hacer un artículo".



https://gamehag.com/es/articulos/como-hacer-un-artculo-para-la-comunidad1



En fin que pases buen día amigo, y espero a que mejores mucho con cada artículo que hagas.