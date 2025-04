✯Lo Basico Sobre Adopt Me✯

Muy buenas amigos!, como pueden ver en el titulo este articulo se trata sobre Adopt Me, el juego mas jugado en Roblox y quisiera mostrarles lo basico para los que no entiendan como se juega o nunca lo hayan jugado porque aunque la mayoria ya sepa como jugarlo no significa que todos asi que, Empecemos!

Lo primero que deben saber es como conseguir una mascota, cuando entren al juego van a aparecer en su casa inicial (La predeterminada) cuando salgan de ella apareceran carteles preguntandote si estas listo para adoptar uno unale dan a aceptar y en el piso les saldran unas flechas que los guiaran hasta la guarderia, donde elles dara unParatendran que esperar a que el huevo tenga una necesidad, que les aparecera en la parte superior de la pantalla, satisfaciendo la necesidad de tu Huevo tambien ganas dinero, bueno, lo primero sera que le va a dar hambre, asi que simplemente le dan clic al huevo, luego donde dice "" y le dan clic al Sandwich que tienen en el inventario, Ahora como pueden ver la barra que aparece encima del huevo a aumentado, cuando llegue al final el huevoy les saldra un lindoo un hermoso, para satisfacer otras necesidades del huevo como ir a la escuelasimplemente le dan clic al simbolo de la necesidad que esta en la parte superior de la pantalla y siguen las flechas del piso, para satisfacer la necesidad de Hambre o Sed de tu huevo necesitas ir a la tienda de cada uno, que les aparecera como llegar dando clic en el simbolo como les dije antes, cuando lleguen a la tienda, le compran una bebida o comida, cualquiera es suficiente para satisfacerlo, y se lo dan al huevoOtra forma mas sencilla y que solo requiere gastar dinero una vez es ir a tu casa, hacer clic en el boton que dice "" luego clic en "", luego en "" Y les compran un Bol de comida y/o de agua, o simplemente compran el Bol doble que es mas caro pero que uno solo pero mas barato si compraras ambos, lo colocan en el lugar de su casa que prefieran y listo, puede poner su mascota a comer ahi siempre que lo necesitenSi la necesidad es de Dormir o de un Baño, simplemente van a su casa, en el vecindario se les marcara con un letrero grande que dicen "", lo siguen y cuando lleguen a la casa lo ponen en la ducha o en la cuna, dependiendo la necesidad.Tambien pueden ponerle un nombre a su perro dandole clic y seleccionando donde dice "Nombre" y le ponen el que quieranTambien pueden crear unahaciendo clic en el boton que aparece a la derecha de la pantalla y que dice "" Luego le dan a "Crear familia" Y puedes invitar una persona a tu familia haciendo clic en ella y luego le dan donde dice "" las personas que esten en tu familia podran cuidar tambien de tu mascota y tu de la de esa persona tambien.Bueno chicos eso es toda la informacion que les puedo ofrecer en este articulo, muchas gracias por leerlo y espero que te haya sido de ayuda,espero que tengan consigan muchas mascotas y hayan aprendido a jugar ya que les mostre lo basico sobre Adopt Me, y como no tengo nada mas que decir, Adios!!.