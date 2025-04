Libros de fantasía.

Ikkimura Hace un tiempo recuerdo que hablando con otro usuario de los libros que había leído cada uno me entraron ganas de retomar algunas colecciones que tenía aparcadas. Ahora reconozco que me estoy quedando sin libros para leer en mi colección y me gustaría tener alguna recomendaciones de libros dentro de este género que os hayan gustado.



Algunas de las colecciones que he podido disfrutar han sido:



- Dragonlance. De esta colección habré leído unos 50 libros, y aunque me quedan bastantes cosas ya he leído toda la historia principal y muchas de las anexas, incluyendo los libros de Sol Oscuro y varias colecciones de los Reinos Olvidados.

- El Ciclo de la Puerta de la Muerte. Siete libros geniales para los amantes del género.

- La Espada de Joram.

- El señor de los Anillos. Incluyo El Hobbit, Silmarillion, Cuentos inacabados y Los Hijos de Hurin.

- La Espada de Shannara (saga que me estoy leyendo ahora mismo).

- Myst (otros tres grandes libros).

- Otros muchos libros de diversas colecciones que ahora mismo no recuerdo :D



No los he puesto en ningún orden concreto, simplemente a medida que los he recordado pero mis preguntas siguen siendo esas, ¿recordáis alguna colección, o libro suelto que realmente merezca la pena el tiempo invertido? y ¿qué libros habéis disfrutado leyendo?.

Ikkimura Vaya, he recordado alguna colección más que también he leído:



- Las Aventuras del Joven Merlín

- Las aventuras de Hawk y Fisher

- El Exodo de los Gnomos

- La Rueda del Tiempo... aunque este sólo a medias puesto que sólo he leído los primeros 6 libros.

- El Tapiz de Fionavar

- Las Crónicas de Mallorea



Debe haber aún más colecciones, pero la verdad es que de momento no me acuerdo de más. La verdad es que empiezan a ser bastantes libros dentro de este género :)

Narber Pues quizás la saga de Eragon, 4 libros, te pueda gustar. Si me preguntas por más fantasia la saga guardianes de la ciudadela podria ser otra opción, y si me permites un libro fuera de ese género los libros de asiimov son interesantes y te harán meditar un poco sobre todo.

jpc5815 Hay que dar las gracias Terry" Pratchett por su saga de Mundodisco y todas las buenas aventuras gráficas que luego se crearon basadas en sus libros!

Ikkimura De ciencia-ficción podría hacer otro hilo porque también he leído muchísimos jeje. No lo he hecho porque de ese género he leído muchos libros sueltos, que no pertenecen a ninguna saga más grande y me resulta imposible acordarme de todos.



Por ejemplo, de Asimov he leído bastantes de sus novelas y muchos relatos cortos pero no podría acordarme de todo :)



De Terry Pratchet apenas he leído nada, los libros del Exodo de los Gnomos y un par de novelas sueltas. Le tengo ganas a la serie Mundodisco, me hace gracia la idea de un mundo plano que va a lomos de una tortuga gigante y todo ese aire cómico de sus novelas, pero me da cierta pereza leer tantas novelas seguidas jaja.

Narber Recuerdo haber pedido un libro de asiimov por casualidad, estaba pasando química y me sonó su nombre, lo pedí junto a un libro del señor de los anillos y me encantó. Ahora que lo recuerdo tambien está la saga fairy oak, aunque es mucho más infantil y antiguo tiene buena historia, pero lo repito, es mucho más infantil.

wurf Te recomiendo que leas Las aventura de Tom Sawyer. bastante entretenido el libro

Ikkimura Jajaja, no creo que Las Aventuras de Tom Sawyer se pueda considerar considerar como literatura fantástica.



En fin, parece que no le interesa el tema a mucha gente... y viendo como escriben muchos usuarios a más de uno le debería interesar leer unos pocos libros :D

Paolamesa27 A mi me gustan de terror de Stephen King.

Ikkimura De Stephen King sí que he leído algunas cosas (It, Cementerio de Animales, La Zona Muerta... hay muchas la verdad), pero reconozco que no soy muy fan porque pese a que me gusta como escribe sus novelas siempre tienen algo, algún misterio, que en cuanto lo conoces hace que el libro pierde mucho interés.



De todas formas sí que he leído bastantes novelas de terror, aunque principalmente en este hilo pretendía hablar de novelas de fantasía, con otras realidades en las que existe la magia, los seres sobrenaturales y las historias épicas.

:)

Podoru mis libros favoritos de fantasia son el señor de los anillos y el hobbit a pesar de que es el genero que menos leo

LetraChica Hola Ikkimura,



¿Haz leído las sagas de Darren Shaw?

La primera que leí de él fue "Cirque du freak" (El circo de los extraños).

Los libros son excelentes, mientras que la película no la recomiendo para nada.





Ikkimura No he leído muchos libros de vampiros... 'Crónicas vampíricas', 'Crónicas necrománticas', varias novelas sueltas que estaban en alguna colección y poco más. Les echaré un vistazo a ver que pinta tienen, y si creo que me gustarán los buscaré en ePub para leerlos en mi eBook.

Gracias por la recomendación :)