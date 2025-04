¿Por que Gamehag cambio del diseño de la Gema?

andy_subero Me di cuenta hace poco gamehag cambio la imagen del diseño de la gema, osea se ve como que mas brillante y un poco mas fea al mi parecer jaja, enserio prefiero el diseño antiguo que siempre he visto. Y ustedes díganme es mejor este diseño o la antigua?. Yo voto por la antigua. :,v



PD: Gamehag esta como que remodelando la pagina jaja, porque no mejor ponen las runas activas. >:v



#Devuelvanlagemaantigua.2.0.jpg

LM21 Apoco me entero de que cambiaron el diseño de la gema ? jajaja pues a mi me parece bonita, y si deberian poner de nuevos la runas, ahora en estos momentos necesito una azul.

Danthexv3 Pues creo que por pura estética

terwilf_ahn Para ser una gema del alma utiliza colores muy apagados, para mi esta pensado para las publicaciones en la redes sociales, pero no se dan cuenta que pierde influencia visual, cualquier cosa que brille más va a llamar más la atención que el logotipo de la pagina.



Ojala o lo reviertan o lo mejoren, no es tan difícil. Lo malo es que lo más seguro es que terminen por rediseñar el sitio con ese motivo...

Narber Al ingresar hoy me di cuenta y venia al foro a hacer un tema de esto.... Me parece una gema de juego antiguo, no es tan malo el diseño pero creo que quedaba mejor logo de GA anterior.

#Devuelvanlagemaantigua.2.0.jpg







Ikkimura Creo que la semana que viene va a haber más cambios en la web... espero que tengan buena acogida y aunque no sean cambios importantes siempre se agradece que desde arriba sigan intentando mejorar el portal.

:)



Mientras la web funcione de forma más rápida o de forma más eficiente... mejor!

jvllyan1 y eso de que nos sirve a los usuarios, es algo meramente estetico que no repercute en la manera en que ganamos gemas; lo que si deberian hacer es cambiar las pocos ofertas que hay para latam y, al menos actualizar los viejos juegos que ya todo el mundo a completado, eso si seria un cambio digno de postear en un hilo.



Monic19 Hola

Ikkimura Eso no solo depende se Gamehag, sino de las compañías que lleven otros juegos u ofertas. Siento mucho si los cambios o mejoras en la web no hacen que mejoren las posibilidades que tienes de ganar gemas... ya me gustaría a mi también ganar las gemas que se pueden conseguir en EEUU.

clowreed97 Son muy buenas las ofertas que he visto de algunos youtubers para ganar gemas, una lástima que para Latam tarden mucho en actualizarlas.Hay premios buenos que tampoco estan disponibles para mi región Venezuela un claro ejemplo pueden ser los Riot Points de League of Legends :flag_ve::disappointed_relieved:, ojalá arrojen esta y muchas otras ofertas ó implementen a la tienda de gamehag las runas . Pero aún así debo agradecer el esfuerzo del equipo de gamehag porque gracias a esta web he obtenido muchas cosas que para mi región siguen siendo difíciles de obtener como fondos para juegos ó visas prepagadas, por otro lado felicitar a la moderación que apesar de tantas tareas estan ahí para sacarnos de muchas dúdas :) creo que eso era todo lo que tenía que decir Saludos jeje. #VuelvanRunas

yorujan #VuelvanRunas

emmanuelgonzalez gracias por tu oserbacion

Sbellnike ¿Desde cuando? yo ni me habia dado cuenta

AhriStarGuardian yo pienso que el diseño antiguo era mejor , pero tampoco es para tanto solo quiero ver las novedades que nos traera Gamehag.

andy_subero Falsa alarma devolvieron la Gema2.0.jpg jaja. Al parecer los admin hicieron caso a mi hilo o se arrenpintieron del diseño nuevo jaja, bueno en fin es mejor que se quede asi el diseño de la gema, la clasica esta genial no me la quite gamehag. xD

unsoldado Para mi la gemita se un poco mejor, antes el diseño era un poco mas simple, bonito claro, pero ahora se ve masdetallado el diseño.

bayron204 Ami me gusta mas esta como tu dijistes es mas brillante

fran31 que detalle no me habia fijado en eso

terwilf_ahn Volvieron al nuevo diseño, solo que mejoraron sus colores, por otra parte acerca del subtema que se ha abierto en el debate del cambio en Gamehag:



Seria genial que mejorar el apartado para comentar, habilitando la posibilidad de utilizar imágenes (aunque sea de servidores externos), links (con formato) o cosas básicas como las negritas, letras de color, etc. y la posibilidad de utilizar el corrector ortográfico del navegador para reducir la excesiva cantidad de comentarios mal escritos.



Por otra parte podrían agilizar la navegación entre secciones de la pagina mejorando el navegador de direcciones, por ej. ahora se ve así:



/\ > Foros > Conversaciones generales > ...



Teniendo unas flechas que no cumplen otra función que separa los niveles del árbol de direcciones, cuando podrían utilizarse para acceder a 5 subdirecciones del mismo sector al que pertenecen.

submatias wow ni sabia yo que soy nuevo que cambio el diseño es interesante saberlo XD

sombradelnilo terwilf, estoy completamente de acuerdo, muchas veces ha faltado la imagen adecuada en algun comentario, o la opcion de incorporar una captura de pantalla para explicar algo! espero que se venga ese cambio :D





CarlosJavac Las cambiaron?, yo ni me di cuenta XD

_Atsuki_ De acuerdo con la ultima propuesta! No vendria mal poner imagenes y formatos en los foros. Y de paso se eliminan limite de palabras en la app. Por otro lado, viendo lo de las mejoras... sigue abajo..

_Atsuki_ Tal vez por la actualizacion no aceptan las ofertas? Ya van 3 que completo y no dan nada. Lo mismo con las tareas y antes las aceptaban maximo en horas. Espero que regrese tambien el soporte en esp..