Calificar articulos da gemas?

REDJOKER9526 Basicamente esa es la consulta. Quisiera saber si esto aporta gemas. He leido por ahí que si, pero no he recibido gemas y he calficado como 6 articulos (leyendolos con detenimiento y no calificando por calificar, claro)

Tzuricu Si, por cada artículo votado te dan un total de 5 Gemas, sin embargo, hay ocasiones en las que no, aunque no te sabria dar una respuesta especifica del ¿Por qué?

Estaria bueno que un moderador se pasase para solucionar las dudas. (Esta claro que, el calificar correctamente un artículo influye, pero no se quien puede ver la clasificación que le dan los usuarios para determinar eso).

Por otro lado, las gemas no se dan al momento, tienes que esperar unos días para recibir la notificación (Supongo que sera hasta el momento en el que, se toma una decisión de lo que se hara con ese artículo que votaste, si se publica, rechaza, etc).



PD: Como dije anteriormente, estaria bueno que se pasase un moderador ya que, puede que mis suposiciones esten mal y serviria para corregirlas y tal.

sigurd69 esta bien buena la pregunta, por que me da la impresion que algunas personas rechazan articulos para ganar las gemas rapido, sin siquiera leerlo o por que son de algun tema que no les interese, es bastante frustrante elaborar un articulo detalladamente, para que despues te llegue un reporte de que fue rechazado por los usuarios, cuando tu invertiste un par de horas en hacer el articulo cumpliendo con todas las normas establecidas, lo peor de todo es que nisiquiera te llega un feedback!





Gianpiero2 Es exactamente esa pregunta que iba a hacer en un hilo.

Llevo unos 4/5 artículos leídos y poniéndoles lo que se merecen en realidad , pero veo mi historial de GA y no me llega nada aún.

Lo peor de todo es que Misty ya no responde.Hace años cuando yo usaba esta página , los moderadores sí me respondían.

LM21 Pues la valoración tiene que ser muy concreta y buena para que te den las gemas, si no leen bien el articulo pues es obvio que no les compesaran, ademas el pago de gemas te lo dan un dia despues de que valorastes los articulos , yo por ejemplo hoy me gane 75 gemas por evaluacion , aunque me pareció bien raro ya que 50 es lo maximo por dia , debio ser una evaluacion antigua. En fin deben evaluar correctamente.

theawakening Si! Si calificas correctamente el juego al dia siguiente recibiras tus gemas. Si lo marcas como plagio/spam, no recibiras las 5 gemas por evaluar el articulo ya que... es plagio/spam. Hay que hacerlo honestamente, si mientes o te equivocas no recibiras nada.



Narber Las gemas no son entregadas de forma inmediata, cuando se verifica el veredicto (aprueba/rechaza) te recompensan. Los articulos que son Spam plagio no dan gemas, y te los descuentan de los 10 máximo diarios, cosa que frusta un poco pero todo sea para ver articulos decentes en la página.

theawakening Eso es lo que dije. Recien a las 19:30 (vivo en Argentina) te entregan las gemas una vez verifiquen que has evaluado correctamente un articulo.



luis_e_guzman me gusto el articulo buen post me gusto

luis_e_guzman Me gusta xd

Paolamesa27 Comentar los artículos te da experiencia para subir de nivel.

wsspac Siempre que los califiques bien, ganaras gemas.

TroNux Asi es hermano

EnriqueBorja yo eh calificado varios y no eh recivido ni una sola gema, ami criterio esta bien calficado, que el algoritmo o la modalidad de calificacion de ellos sea diferente no deberia afectarnos, o que piensan...

AkaGilmour Yo he calificado unos 17 artículos, sin embargo sólo 8 me han contado, el resto me muestra un error y el contador no sube, a pesar de que siempre dejo un comentario con la crítica al artículo.



Gabonoob3 si te da gemas es depende si es plagio y pones que no lo es pss no te daran

Matheus_03 Nop, tan solo el calificar articulos

AndrwDec Y como hago un artículo, suena interesante. Y para calificarlo?

Rufina0202 Nop solo les das gemas a los q lo escribieron

CatCake yo no resivo gemas clasificando los artículos

Jeideralejandro000 si se puede ganar gemas calificando los articulos,pero estos no te llegan de una estos te llegan en algunas horas

David_Raptor Yo en lo personal creo que si, sin embargo a mi tampoco me estan dando. supongo que esperare o hice algo mal

FATGANG4EVER si, se puede, no se bien cuanta es la cantidad que te dan por articulo, o cada cierto articulo, pero lo que se, es que no siempre te lo van a dar en el momento (de hecho, casi nunca, por lo menos a mí) no sé si te las dan después de un rato sin mas, o cuando se publique/borre el articulo votado

ser_infernal nunca dan gemas k yo sepa