¿Cuál es su banda sonora (soundtrack) favorita de algún videojuego?

Asyex A mí la de Shadow of Colossus me encantó y quería saber cuáles serían sus favoritas

IIICabazorroIII todas las de la saga battlefield,



desde la inicial del 2005 "Battlefield 1942" clasica pasando por todas las que han creado como la electronica de batlefield 3 y battlefield 4 hasta las actuales del battlefield 5



con diferencia que la del battlefield 1 y 5 cambiaron el tema original del promer battlefield





ireaven shadow of colossus sin dudas

terwilf_ahn Ciertamente el os de Animaniacs de Megadrive, no solo por ser de las bandas sonoras más extensas que recuerde, sino por la innumerable cantidad guiños a otras composiciones famosas.



relik007 La saga Resident Evil sin dudas

LM21 Las De Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 y 3. Esos sonidos que hacian que te dieran muchas ganas de jugar cualquier modo.

RafaelMC Mi favorita son la de los Silent Hill.



Melonchan El soundtrack de Castlevania Symphony of the Night y la música del infame Street Fighter EXplus (la versión 3D de Arika).

Ikkimura La verdad es que he podido disfrutar de muchos juegos con grandes bandas sonoras, algunas tristes, otras épicas... si me tuviese que decantar por una ahora mismo quizás pensaría en la de Hellblade: Senua's Sacrifice.

El problema es que aveces es muy complicado separar una banda sonora de un juego, sea el juego que sea, porque al escuchar la música recuerdas ese momento épico dentro del juego que te gustó así que por muy buena banda sonora que tenga un juego si el juego no está a la altura difícilmente estará en esta lista :)

DrakoPlay Nose como responder, pero tengo muchas, asi que mencionare la que mas me ha encantado, y es I Go Not Live, o creo que se escribia asi.

Narber Una de las mejores bandas sonoras para mi seria las de Dofus 1.29, junto con algunas de Wakfu, ambps juegos de Ankama games, y por otro lado el OST de Alicemare, me parecen buenas bandas sonoras que acompañan muy bien en las escenas en las que son usadas

terwilf_ahn Es tremenda la banda sonora de Silent Hill en especial la del 4, recuerdo que la primera vez que lo jugué me estallo la cabeza, como te mete de lleno en su realidad, como te hace sentir pánico, tranquilidad, miedo o incertidumbre, realmente irrepetible. Bueno también influye que fue mi primer juego en 3D xD