¿una duda con respecto a los juegos del mismo creador o distribuidor?

Amigo cuando haces una tarea de juego debes de crearte una cuenta nueva al ir al enlace de la tarea, no vale cuentas viejas, deben ser cuentas nueva obligatoriamentem es un dato que debes de tener mucho en cuenta. En tu caso creo que debes crearte una nueva aunque no este muy seguro, yo te recomendaria crearte una nueva por si acaso, para evitar que te rechacen la tarea.

Xapex

Gracias por responder, ya me estaba haciendo a la idea de crear otra cuenta nueva para war thunder, asi evito el que me rechacen las tareas.

Aun asi en otros juegos como league of angels 3 y wartune a pesar de haber creado cuentas nuevas igual me las rechazan asi que no se que hacer con esos juegos :cry: