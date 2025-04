Tarea Lord Mobile - Atacar mondtruo lv2

Ya lo hice aun no recibi la recompensa , envie un ticket y me dicen que hasta una semana puede tardar en acreditarse . A alguien le paso igual ? Alguien la pudo completar ? . Yo instale la app desde el link de gamehag y ademas cuando ataque a dicho monstruo lo hice ingresando al juego desde el mismo enlace

Yo tambien lo hice varias veces y nada, supongo que será matar un mounstruo nivel 2 no se .....

Esperemos que algun moderador pueda sacarnos la duda . No creo que sea matar , sino supongo que diria kill monster en vez de atacking monster .

LM21

No, no es matar al monstruo , es solo atacarlo, matarlo sería un reto mucho mas dificil que por 450 gemas no lo haría, a lo mejor como es una tarea larga de hacer , te dan la recompensa en algunos dias aunque es raro deberia acreditarla en 24 o 48 horas. De todas maneras esperen la respuesta de algun moderador o alguien que ya la haya hecho.