terwilf_ahn

Animes: Kaiba (2006), Boku no Hero, Slam Dunk, Kimi Ni Todoke, K-On! y aunque no es un anime como extra Bety la fea y Anita la del barrio.



Juegos: Arcade: Hook, King of the Monsters 2, Sengoku 3 |GBA: Medabot Ax, Kingdom Hearts - Chain of Memories |DS: Ghost Trick Phantom Detective, Another Code - Two Memories |MD: Megaturrican |PC: Unepic, Treasure Adventure Game.



Con los juegos trate de poner solo los poco conocidos ;D