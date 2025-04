Más que un género espero una buena historia o ambientación, por eso creo que no me gusta ningún juego de deportes y sin embargo he dedicado horas y horas a juegos de muchos géneros diferentes, desde shooters en primera persona a juegos de objetos ocultos. :)

IIICabazorroIII

a mi me gustan todos los tipos menos los unicos que no me gustan son los de estrategia con vicion isometrica como league of legends o dota, pero si me pongo a jugar the scapist 2 que tiene la vision isometrica no le tengo mucho problema por que tienen un area muy grande que lo hace ver como si fueran mundo abierto