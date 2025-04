Alguien quisiera unirse al Servidor de Discord

Para la comunidad Gaming, es muy difícil para nosotros los Españoles, Mexicanos, Venezolanos, etc... Encontrar un Servidor a nuestro gusto y que tenga lo que uno necesita, por eso, eh decidido crear a Xoveron Gaming - LA, Para todos los Gamers Españoles, si desean añadir algo al Servidor, solo pídanlo al Creador o al los Administradores de el Servidor, para así darles lo que desee, pero también no hay que abusar de el poder, deberán de pensar bien lo que deseen añadir al servidor y que no, si estas interesado en entrar, Hazlo nadie te detiene, tu único obstáculo en el camino eres tu! :D

Únete, te estamos esperando : https://discord.gg/6DyEuJw

Información

Muchas Personas, creen que los servidores de Discord, son para Personas, Brasileras, Americanos, Europeos, Japoneses, Africanos e Indianos. Pero no es así, tal vez nuestro País no aparezca en la Selección de Región del Servidor, pero eso no implica nada, todos hacemos el esfuerzo de mejorar las cosas y apoyando a Discord para que mejore, y así es, estamos esperando la actualización de la parte "Selección de Región del Servidor" para que sea mejor para la Comunidad.

¿ Que contiene ?





Diferentes canales de Chat, de tu gusto o preferencia.

Personas con las que quieras conversar o jugar a una o varias partidas.

Servicio a toda hora de las 8:00 AM hasta las 9:00 PM

Soporte de Noticias Gaming, escoge lo que mas te interese.

Si eres muy buena persona, seras Premiado con el Puesto de Informador, con mas acceso a el Servidor.

Soporte para todo, si no aparece algo, solo pídelo, estaremos al tanto de no tardar en crearlo!

Soportes, de Donación, y Transmisión en el uso de el Servidor.

Diviértete conociendo a nuevas personas, disfruta de tu nueva vida en el servidor de Xoveron Gaming - LA



Disfrutamos de Tu apoyo, y tus decisiones ya que hacen mejorar el Mundo, siempre y cuando sean buenas las acciones, todo el Mundo es igual Por Fuera pero por dentro son muy diferentes, como su manera de pensar, las cosas que le gusta y otros, por eso te pedimos como Gamer, que hagas lo que creas que es mejor para ti y para la Comunidad!

Reglas