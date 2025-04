Encuestas x Gemas

andy_subero

Algunas encuestas pueden perecer faciles aunque no lo son realmente, si no las completas al 100% no te daran las gemas, mayormente cuando voy a completar una encuetas me dice siempre "No hay encuestas disponibles para ti, inteten mas tarde", y asi espere cualquier tiempo nunca hay encuestas, puede que sea ese el problema de tu caso, en fin si no ese el problema, puede que no este completando bien la encuestas o la respuestas que pones no son compatibles en la encuesta.