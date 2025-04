cuanto se han tardado en subir a nivel 3

sombradelnilo pues la verdad llevo como 3 días invertidos en este sitio y voy como a un 30% del nivel 2 para nivel 3 y se me hace bastante tedioso, ya que las únicas maneras que veo de subir de nivel son comentar 5 veces por día, escribir un par de hilos y seria, e intentado escribir artículos y me los rechazan siempre.....

Nepas Gamehag recomienda responder comentarios como este, ¡Es la manera mas rapida! solo necesitas un poco de suerte :8ball: ¡Buena suerte!

Ikkimura Lo más rápido para conseguir subir de nivel es no hacer spam ya que cada vez que un mensaje tuyo es calificado como spam y borrado pierdes parte de la experiencia... mientras lo que comentes tenga que ver con el tema del hilo, sea una aportación y no sea algo copiado casi seguro que no será spam. En ese caso puedes escribir todas las veces que quieras, aunque sólo los primeros mensajes te darán experiencia.



Y ahora, respondiendo a la pregunta... hace muuuucho que ya superé el nivel 3 así que no te podría decir cuanto tiempo, pero con un poco de paciencia llegas fácilmente. Si tienes prisa puedes completar tareas de juegos para conseguir experiencia 'extra'.

Melonchan Antes no estaba tan limitada la experiencia, los candados actuales se pusieron para frenar a los spamer de antaño (esos eran aún más molestos y llenaban toda una página de tonterías). Todo se puso más divertido cuando agregaron el botón de reportar, pero eso es otro tema.



En lo particular, no me preocupaba por eso, yo quería compartir amablemente mis consejos y opiniones con los demás. Si haces bien las cosas, no insultas y planeas tus premios a largo plazo, algún día llegarás al nivel 3 y ni lo vas a notar.



LM21 Con paciencia y sin spamear se llega , tranquilo al nivel 3 se llega rapido , tedioso se pone es despues del nivel 4

CrashCyborg Diossss yo estoy intentando subir hace 6 dias

alexiscrack1407 ¿Y ALGUIEN SABE COMO CONSEGUIR GEMAS RAPIDAMENTE?

MILLERTOXD yo ya soy nivel tres, la cuestion es uqe poco a poco le van bajando la experiencia a unho y es un poco dificil mantenerlo

xxmonovolador1xx me falta mucho para llegar l nivel3 pero supongo que algun dia llegare escribiendo solo en foros

theawakening Pues a mi me ha llevado un par de semanas y no me he quejado. Eso pasa cuando alguien quiere apurarse en conseguir las gemas gratis. Ademas, 3 dias no es nada.



terwilf_ahn La verdad que nunca busque subir a nivel 3, pero antes de darme cuenta ya lo había hecho, es más actualmente estoy cerca de subir a nivel 4.



Mi recomendación sería que en vez de ver esto como una meta optes por disfrutar del sitio ya de otra forma se te hará tortuoso, aquí no solo puedes conseguir juegos, sino que puedes conocer gente que comparta tus intereses :grinning:



sombradelnilo pues bueno, recogiendo sus opiniones, me quedo con algo bien interesante, no sabia que completar tareas tambien daba exp y por otro lado, soy de aquellas personas que quieren todo rapido xD pero como dicen mas arriba, tambien odio a los spamers, por lo mismo me limito a comentar en foros de interes y solo lo justo y necesario para ganar la experiencia diaria, este es mi cuarto dia y creo que conseguire el lv 3 en el quinto dia al ritmo en que voy :D

el_tornado678 ndea cosuc ndea coscu

juan_diaz13 yo llebo mucho tiempo tratando de subir de nivel pero no se como y todo lo que trato de hacer como articulos me los rechasan los juegos tardan mucho en cargar y estan en ingles se me hace complicado

sombradelnilo mira, lo que yo hago es comentar 5 veces al dia y siempre articulos o post que me interesen, para no hacer spam y ademas escribir 5 publicaciones, en diversos foros, dado que tampoco me funciona lo de los articulos, todo lo que mando lo rechazan, en mi cuarto dia voy en lv 2 con un 65% para lv 3

terwilf_ahn Vas súper bien entonces, por otra parte sobre escribir artículos aunque es solo una opinión, estimo que la causa más común de rechazo es la mala ortografía, las imágenes sobre dimensionadas o la redacción de contenido poco atractivo.



Veo mucha gente que trata de sonar solemne cuando lo más lógico sería hablar de la misma forma que lo haces con amigos.



Por ultimo a cerca de los puntos por comentar esta genial, pero si todos nos limitáramos a eso este comentario no existiría, recuerda que somos una comunidad, pero tampoco te dejes la vida :smile:



robloxcaritoviz Hola, soy nuevo en el juego y estoy tratando de entender como ejecutar las tareas, porque el link me lleva a otra pagina para bajar el juego y luego a otra para registrarme con otro nombre, y no entiendo como sabe cual es mi usuario en gamehag si me loguee con otro usuario. Se entiende mi duda? Espero no molestar gracias!

holiiiisoyadri7w7 todavía soy dos y empeze a conseguir nivel hace poco

bysanti84 todavia no subo pero estoy laburando en eso desde hace 2 semanas

Zeudanu yo tarde 3 semanas por que no estaba muy activo

Mingou Con pacienciea voy por 22% del nivel 2, espero llegar rápidamente

Danahe yo voy en el nivel 2 y estoy perdiendo la paciencia pero bueno ojalá valga la pena

Danahe llevo 66%

feder1720 yo ya llege nv 3 , tarde por que me aburrió la app