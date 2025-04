FRANCIA DENUNCIA A STEAM

Ikkimura

@jpc5815 A ver, en las webs de reventa normalmente lo que se venden son claves sacadas de bundles o compradas en rebajas en alguna tienda oficial externa a Steam por lo que casi todas las claves que puedas comprar serán válidas y legales... otra cosa es que algún usuario quiera intentar estafar a alguien pero no es lo normal.

En general webs como Kinguin o G2A suelen ser fiables si tienes ciertas cosas en cuenta como la antigüedad y la reputación del vendedor o un precio que no sea absurdamente más barato que el resto. Yo mismo he comprado montones de juegos en Kinguin y las dos veces que he tenido algún problema me lo ha solucionado el soporte o el mismo vendedor, en G2A he comprado muy poco y de momento no he tenido problemas.



En cuanto al hilo, supongo que se refieren a la desaparición de los 'gifts' en la tienda. Es decir, la posibilidad de comprar el juego, almacenarlo en el inventario y después mandárselo a otro usuario... primero nos fastidiaron con las 'regiones' y la imposibilidad de usar juegos de otras regiones, después con la compra de juegos como regalos... a ver que es lo siguiente.