que nivel se requere en steam

Hice todo en para tener en código pero ahora sale que no tengo el nivel en steam... Que nivel debo tener?

andy_subero

Si obtienes premios de juegos de steam en tu mochila podras usarlos sin ninguna controversia, ya sea juego que pediste con tu gemas, juegos de algun cofre pago o gratis, cualquier juego que tengas en tu mochila podras usarlo y no te pedira nada de ser nivel 5 en steam, en el caso de que te lo pida esto solo pasara en las Giveaways, solo los codigos de las Giveaways deberas ser obligatoriamente nivel 5 en steam para poder revelar el codigo. :/



Sin embargo hay una solucion para quitar tu limitacion de tu cuenta de steam solo deberas comprar algun juego con un valor de 5$ o mayor de ese valor, si no tiene dinero pues reune para el premio "Steam wallet de 5 Euros", ese te servira o mayor, la de 5$ no esta disponible. :/

Pero obteniendo ese premio e integrando ese fondo a tu cuenta de steam automaticamente se te quitara la limitacion de tu cuenta y podras pasar de nivel a tu cuenta de steam. :)