Obtener Gemas Ya!

andy_subero

Tiene muchas razon @Jvllyan1, la paciencia es muy importante, es la clave en esta pagina y tambien la dedicacion y el esfuerzo, si tienes mucho en cuenta eso en esta pagina prosperaras bastante y conseguiras cosas "imposibles" para muchos, muchos usuarios dicen que es imposible obtener premios en gamehag y otros dicen que es imposible obtener mas de 5k de gemas en tan solo 1 semana, sin tan solo pensar que deberian echarle bastante ganas a la pagina y lograr aquello que segun "es imposible".



En fin te contare un secreto o un truquito de como logre llegar al top general de gemas :wink: , yo pensaba que era imposible, pero logre llegar sin darme cuenta, no es por presumir ni nada solo es para que se animen todos no solo al creador del hilo, les puedo desmotrar que nada es imposible. Con tal solo hacer articulo y tener la runa ansus logre llegar muy lejos en gamehag, y te digo que no complete las tareas del movil, la de pc algunas pero daban muy pocas gemas, algunas no las pude completar porque mi pc es una kaka, en fin sin necesidad de jugar el juego que quieras escribir en tu articulo puedes dar una gran opinion sobre el juego que te guste, repito no es necesario tener una pc gamer ni nada por el estilo, con solo hacer articulos obtuve todas las gemas que tengo ahora tanto general, como las que tengo en estos momentos para gastar.





Como digo nada es imposible craks. :)



Ojo en tu articulo debe contener contenido completamente tuyo, original por asi decirlo. :)