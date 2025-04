Nuevas cajas de Septiembre

He visto en la seccion de cofres nuevos lootboxes con nuevos juegos listados pero todavia con random steam keys. Tambien hay nuevas cajas para CS:GO con nuevos skins y monedas virtuales al fondo de la pagina. Para ver este nuevo inventario simplemente dirigite a Premios > Cofres.

no estan ni tan buenas esas cajas

pues a mi no me dio nada interesante pero bueno tal vez a otros si

No, casi lo mismo que siempre. Prefiero seguir reclamando 10 euros para steam que comprar estos cofres y perder gemas.

Cual es la mejor caja del csgo segun yo es la de los cuchillos pero no se si en todas tiene la misma probabilidad o como va????

Genesissx

Llegue tarde porque a mi no me sale :c