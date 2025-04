te da exp al crear un grupo o no?

loker0412 es que tengo algunos amigos para agregar pero quieren saber si ellos ganan algo al entrar

Josmerstevenxd No lo se deberia intentarlo

Narber Deberia dar exp como si fuera el foro, los primeros comentarios te otorgan la exp, más allá de eso nada.

Crilrevelo No se

Prototaino Creo que solo te dan experiencia comentando, pero tambien te la pueden quitar por varios motivos (spam, insultos...)

loker0412 muchas gracias y si ya me entere que te bajan exp por eso

Ikkimura Al crear un grupo sí que te dan algo de experiencia, no recuerdo cuanta. Eso sí, debes gastar gemas para crearlo por lo que no creo que sea la manera más eficiente de subir de nivel.

NukeNoob me gustaria llegar a nivel 3 rapido como ? :confused:

NukeNoob Y que hacen

NukeNoob yo aqui buscando un grupo

NukeNoob bueno aqui les voy a dejar una carita bien owo

:sunglasses:

NukeNoob voy a jugar ok ok ok





loker0412 ya cree un grupo y no me dio nada, al contrario me bajaron casi el 30% de experiencia y no se por que. no comento mucho

NukeNoob Cracks mandenme un saludo

loker0412 tengo casi 3 mil monedas desde hace mas de 1 mes y no puedo comprar mi premio. no puedo llegar al nivel 3

NukeNoob es que nesecito subir de nivel por eso escrivo mucho cualquier cosa

Ikkimura @loker0412 si te ha bajado la experiencia tanto ha sido porque muchos de tus comentarios han sido considerados spam y borrados... ten en cuenta que el camino más rápido al nivel 3 es: NO HACER SPAM, así de fácil.



Eso sí, hay que tener algo de paciencia, no se puede llegar al nivel 3 en un día o dos como muchos usuarios pretenden.

loker0412 yo llevo meses aqui, solo que no comentaba en foros y cuando lo hago me bajan que carajo y solamente doy una opinion no digo nada mas