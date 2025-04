Top 5 mejores Armas de TLOZ

A lo largo de la saga The Legend Of Zelda hemos podido usar diversas armas, en este articulo mostrare las 5 mejores armas en mi opinión. Este top no esta basado en el poder de cada arma, sino en cuales son las mejores debido a su uso entre otras cosas.

N°5:Arco:Hemos podido usar esta arma de daño a distancia desde el primer The Legend Of Zelda, el arco ha evolucionado de una forma muy buena, debido a que mientras la saga de The Legend Of Zelda fue evolucionando el arco también lo hizo, ya que en juegos como The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time le dieron un uso mejor al Arco, ya que podremos disparar flechas de Fuego, Hielo y Luz.Y ni hablar de The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild, que trajo multiples arcos y diversos tipos de flechas que en un mundo libre como el de Breath Of The Wild nos sacaran unas largas horas de diversión.N°4:Bombas Remotas:Las Bombas son unas de las pocas armas que han estado desde el primer The Legend Of Zelda, desde entonces ha estado en cada entrega de la saga siendo un elemento clásico en la saga. Las Bombas Remotas ya se podian usar desde The Legend Of Zelda: The Minish Cap. Sin embargo en The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild su uso fue mejorado, ya que nos dan un suministro ilimitado de Bombas remotas, que podemos usar para para elaborar trampas para los enemigos, resolver puzzles o simplemente para nuestro entretenimiento.N°3:Mascara de la Fiera Deidad:La Mascara de la Fiera Deidad es una recompensa que nos dan en The Legend Of Zelda: Majora's Mask por obtener las 24 mascaras del videojuego, al obtenerla podremos usarla para luchar contra cualquier jefe del videojuego, La mascara de la Fiera Deidad nos facilita inmensamente las batallas contra los jefes. Obviamente para que no exageremos con el uso de la mascara solo la podremos usar en las batallas contra los jefes (como ya mencione antes), es decir, no podremos usarla cuando estemos explorando termina, realizando misiones, etc.N°2:Gancho:El gancho es un objeto utilizable desde The Legend Of Zelda: A Link To The Past. Con este objeto podremos llegar a lugares que no podremos llegar de otra forma, además con el gancho podremos atacar y paralizar a nuestros enemigos(algo muy útil en el el templo del agua de Ocarina Of Time), otra cosa que podremos hacer con el gancho es recoger objetos que no podremos alcanzar por ejemplo: Piezas de Corazón, Skulltulas doradas,objetos en las mazmorras y templos, entre otras cosas.N°1:Espada Maestra:Era obvio que la legendaria y poderosa espada maestra iba a estar en el primer puesto, es decir, que arma puede ser mejor que una creada por las diosas de oro para combatir a la maldad. La Espada Maestra es otra arma clásica de la saga ya que podremos usarla desde The Legend Of Zelda: A Link To The Past hasta Breath Of The Wild, siendo excepción videojuegos como Link's Awakening, Majora's Mask, etc.