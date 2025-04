Hola ya tengo las gemas suficientes pero todavia no llego en exp al killing floor 2 , escribo esto para gabar gemas y exp , y tambien para que me deis una opinion del juego en si , espero vuestras respuestas.

que pasa porque me bajan de nivel

Nicolascarvajal4

Yo la verdad no se xomo es ese juego porque yo soy nuevo en gamehak entonces no se casi nada solo me lo re comendo un amigo