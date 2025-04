¿Que me recomiendan para ganar gemas?

Tzuricu

Hay varias formas de ganar Gemas, la mayoría te la explican en el tutorial pero para resumir...

1- Juegos: En la sección principal, hay juegos online que te van pidiendo que cumplas ciertos requisitos para que te den las gemas (Es importante que te descargues el juego desde el link que te da Gamehag y no de manera externa, además de sacar una foto justo en el momento preciso en el que completas el requisito que te piden... pero aun con eso, hay varias personas que tienen problemas para que verifiquen que cumplieron con lo que se pedian y tal).



2- App: Te recomiendo descargar la App en el celular, la puedes buscar en la playstore como "Gamehag" y ya. ahí se te presentan varias formás más de ganar gemas y la que te recomiendo es la "Zona App" Que te permite ganar una gema por cada anuncio que veas, pudiendo ver hasta 100 por día. (Si sacas la cuenta, merece bastante la pena, los anuncios más largos duran en torno a 30 segundos o un poco más).

- Dentro de la app hay otras actividades, como completar encuestas o jugar juegos que sean para Celular, pero... no tengo mucha experiencia con eso.



La 3ra forma seria el hacer artículos pero toma su tiempo, lo que te recomiendo es tener paciencia y que no te lo tomes como algo obligatorio, por qué lo acabaras dejando al poco tiempo de empezar, Animo. ^^