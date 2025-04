Tengo esa duda por si gastar o no mis gemas, no quiero perderlas xd

Melonchan

Pagas por el boleto del concurso, solamente hay un ganador... si no tuviste la suerte del obtener el premio, no te devuelven las gemas, tienes que pagar por otro boleto si quieres entrar nuevamente.



Es como en la vida real, no te devuelven el dinero si no tienes el número ganador del sorteo.