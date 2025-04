Futuro incierto del CSGO

Hola amigos de Gamehag!!!les dejo una reflexion, sobre uno de los mejores juegos y mas jugado de la historia y como bien pone en el titulo se trata del CSGO.

Hola resubo el articulo por que ya me lo tiraron dos veces uno por no contener imagenes y otro por repetir articulo o spam,gracias por leerlo y espero que os guste.Bueno, pues como bien saben todos lo que disfrutamos de este titulo,ultimamente el CSGO y mas desde la operacion horizont donde el juego se puede adquirir gratis,el CSGO se a llenado de hackers y de cuentas smurfs y la experiencia de juego se a convertido cuanto mas, en algo horripilante y aun estando usando cuenta prime en matchmaking,te encuentras muchos hackers que hacen que tus partidas sean tortuosas,es cierto que hay muchos jugadores diarios juagando y que si miras las estadisticas de Twitch hay muchos visualizando y emitiendo directos,pero hablando con muchos compañeros que jugamos muchos años juntos opinamos igual y es que esto si no cambia colapsara y dejara la gente de jugar partidas competitivas,es una lastima que Valve no abra los ojos y se de cuenta de que tiene que cambiar y hacer algo al respecto y es que si nos adentramos mas en lo que refiere a politica de empresa,Valve esta generando mucho dinero con el juego,no hay mas que ver la cantidad de gente que compra llaves para abrir las cajas para que te toque una skin o el ansiado cuchillo,asi que si no cambia Valve seguira igual,juego con poca inversion en anticheat y mucho ingreso y si algo entiendo de negocios o politicas de empresa es el negocio redondo,poca inversion grandes ingresos,espero que CSGO y Valve cambie y mejoren el sistema.No os pasa que no podeis subir de rango?eso se pregunta mucha gente que le dedica muchas horas al juego y es que muchas partidas empiezas que vas ganando muchas rondas y de momento ves a alguno del otro equipo que empieza a matar como si fuera el mismisimo dios de la guerra y empiezan a remontarte tu te quedas con cara de tonto,y que por mas que lo reportes ahi esta matando sin parar,fustracion es lo que te entra y encima si sales de la partida te sancionan,en fin que Valve tiene que hacer mucho al respecto para tratar de solucionar todo lo que estoy soltando con el teclado y que si fuera a voces seguro que lo estaria gritando y no solo yo en muchos foros,tanto externos como en los de Steam la gente lo dice y claro como ahora encima el juego es gratis,que mas da que te den un ban si puedes hacerte otra cuenta,juegas un rato la subes de nivel y vuelta a empezar y quizas estoy abreviando demasiado por que podria decir mas cosas sobre las cuentas smurfs que supongo que son legales pero que hacen mucho daño a la experiencia de gente que lleva jugando poco y ve que gente de su mismo rango le pasa por encima y eso tambien hace mucho daño a la ya toxica comunidad de CSGO.Solo una recomendacion,si tu el que lee esto usas hacks espero que este escrito te haga cambiar el pensamiento y dejes de usar hacks para mejorar la comunidad,por que hoy los puedes usar contra gente para ganar partidas pero quizas en un futuro entres a jugar y estes solo jugando con tus compañeros hackers o quizas solo.Un saludo compañer@s de Gamehag