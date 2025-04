Necesito ayuda

Rosmari No se como conseguir las gemas

andy_subero Solo debes guiarte con el tutorial de inicio que te da la pagina, Si no le prestaste atecion entonces busca hilos de "Como conseguir gemas" y ya esta.

Emunator Zona app en el cell mi hermano





YermanD Hola, hice la tarea de las 5000 monedas en puzzle pero no me han dado las GA, ya completé la tarea hace tres días, ¿Qué puedo hacer para que me den las 400 GA?

Xtreme1412e En la app es mucho mas facil y puedes estar pendiente de todas las noticias que aparezca

AhriStarGuardian utiliza la app en la version pc al parecer algunas tareas no funcionan como es debido por ejemplo los minijuegos a mi no me dan gemas.

LM21 Los Minijuegos esta con error en la Versión de PC, por lo que no dan gemas, es mejor jugarlos en Movil, alli si las dan. Y En la App hay mas ofertas que tambien dan gemas , pero la mas eficiente es la Zona App.

ChomiDestellitos Muchas formas el juego de la adivinanza(adivina el color) minijuegos en celular y por ultimo zona app y las ofertas

unsoldado Solo con terminar el tutorial ya tienes bastantes gemas.

KEFOURL solo con terminar el tutorial tendras al rededor de 80 a 100 gemas

bryanzevallos24 yo tampoco sabia pero me ayudaron

loker0412 debes mirar los tutoriales amigo y asi puedes conseguir gemas, aunque tambien puedes comprarlas pero lo mejor es ganarlas

Josmerstevenxd Apenas estoy probando la app movil

Vickytoria1807 en una jugada debo llegar a los puntos que me dicen para ganar la gemas?





bacilos12 que necesitas? te puedo ayudar bro :D





SantyRCH hola ya he hecho barias encuenstas para gemas y no me las dan ayudaaa

Braga4e5 A mi tampoco me dan las gemas

gaspi_cordova x2 he esperado bastante por las recompensas de las encuestas y nada :(





jamb43 yo tampoco no se como conseguirlas,me cuesta mucho,me podrian regalar alguna porfa!

Manu51717 Gente quiero subir de nivel