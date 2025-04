Que es dragon ball z final stand

Que es dragon ball z final stand?

Dragon ball z final stand es un juego de roblox muy divertido, este juego se trata del anime Dragon Ball se trata que debes cumplir misiones mientras va subiendo de nivel Hay muchas razas Humano, Androide ,Jiren ,Saiyan, Freezer, Majin ,boo , comenzaras en un bosque que al lado estaría la casita humilde de goku tu primera misión seria derrotar a 5 serpientes, y milk estaria muy feliz contigo y te subiria 4 niveles, con el paso del tiempo te encontraras contra los androides 17 y 18 son muy fuertes pidele ayuda a tus compañeros o te haces el duro?..Despues te encontraras al temible cell imperfecto al lado de la torre de karin hay tendréis un agua sagrada que solo no la pueden beber los namekianos y los sayayines , hay 4 mundos estos sonPrimer mundo Namekusei (Namek) (nivel necesario 100): Hay te enfrentaras al emperador del mal freezer y a las fuerzas especiales Ginyu podreis derrotarlos? Espero que siEl segundo mundo seria el espacio (space)(nivel necesario 200):Donde te enfrentaras al temible dios de la destruccion Bills y su ángel Wiss. También te enfrentaras al legendario Super Saiyan BrolyEl tercer mundo serie el futuro de trunks(nivel necesario 300) este mundo nos encontrariamos al temible dios zamasu y su acompañante goku black fusionados , a goku ssj rose , a golden frezer y a cell perfecto es casi imposible de derrotarlos pero se que podemosEl 4 y ultimo mundo es muy misterioso (nivel necesario 350) Hay nos encontraremos al hermano de jiren y a gohan blanco !Es increible no! despues ira un rival muy poderoso llamado friaza podras derrotarlo?Felicidades has conseguido el nivel 400 vamos al torneo del poder que esperas hay tienes que derrotar a todos y no dejar que te eliminen es sujerible que vallas con amigos y lleves semillas del ermitaño serán importantesCuando logres el nivel 600 iras a un Hard top donde te enfrentaras a personajes mas dificiles Vegeta SSJBE , Goku Ultra instinto dominado , Toppo hakaishin y a Jiren full powerEstos son los deseos que puedes pedir en el easy top(400)-Level cap(nivel infinito puedes llegar hasta mil-100k de zenni(100.000 de dinero)-more xp(mas xp) te da 65.000.000 de experiencia-Prestige(prestigio) Comienzas desde 0 pero conseguiras nuevas fases -sugerible hacer prestigio al nivel 590-610Estos son los deseos de hard top (600)}-Death(morir) iras al otro mundo y cuando vuelvas a la tierra tendras un plazo de 2 horas (no puedes ir al torneo del poder ni a broly, F)-Become a god(convertirse en god)Este deseo es que tendras la fase de un dios y si tienes el migatte no gokui te lo quitara y te pondra el god y es mejor-Nothing(nada) Hay no piden nada y te pasara algo maloespero que os haya gustado adios :3 os dejo el link https://www.roblox.com/games/536102540/Dragon-Ball-Z-Final-Stand PSDT:Algunas imagenes son mias y las otras las saque de google pls no pude encontrar fotos porque algunos mundos no tenia el nivel necesario porque hice prestigioEsta si es mia si quieren jugar conmigo me llamo gekito9712 7w7