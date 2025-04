Porque no consigo gemas?

Melonchan

Veo que hay algunos fallos:



> Tiene 2 gemas, por lo que da a entender que cerró la ventana del tutorial (al leerlo hasta el final, regalaban las primeras 100 gemas, creo que ahora ya dejan 50).



Todavía puede visitar la del enlace directo, pero al subir de nivel, ya no le permitirán obtener el regalo.

https://gamehag.com/es/tutorial



Recomiendo:



>Visitar seguido la página (diariamente, regalan 5 gemas por inicio de sesión, luego de una semana completa, obsequian 20 gemas extras).

>Puede descargar la aplicación de android, y usar la Zona App (solamente ahí aparece), desde ahí puede recibir 1 gema por cada video visto (es posible mirar hasta 100 por cada 24 horas).

>Puede descargar y jugar algunos títulos, tienen misiones que otorgan gemas por completarlas (debe tomar una captura y mandarla para comprobar).

>Hay muros con encuestas y otras tareas (honestamente, se ponen difíciles para validar algo, solamente he podido hacer 2).

>Crear artículos también otorga muchas gemas, pero hay que hacerlo bien y sin copiar los de otras páginas (busque los tutoriales). Si califica el material de otros usuarios, también puede recibir gemas.



Pueden existir fallos, si no validan algo, hay que reclamarlo en soporte (y también insistir si fuera necesario).



Reclamar premios requiere esfuerzo y paciencia, las gemas no le van a caer del cielo, usted debe trabajarlas y si busca algo fácil, creo que no va a durar mucho.